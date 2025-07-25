Почалося виробництво дронів-перехоплювачів – Зеленський

Почалося виробництво дронів-перехоплювачів, будуть спроможності у 10 компаній, ціна виробництва – $6 млрд, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Виробництво (дронів-перехоплювачів – ІФ-У) почалося. Є плюси, є мінуси. Плюси. Чотири компанії – хороші, спроможності будуть у 10 компаній. Чому кажу "будуть", бо одиночні вони виробили, грошей у них немає на це", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами в четвер

За його словами, ціна виробництва різна.

"Є дорожче, є дешевше, трохи різні спроможності відповідно. Зараз ціна цього питання загалом і терміново - $6 млрд", - повідомив президент.