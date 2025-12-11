СБУ кваліфікує як теракт вибухи у Дарницькому районі Києва, внаслідок яких одна людина загинула, 3 поранено

Служба безпеки України кваліфікує як терористичний акт вибухи в четвер вдень в Дарницькому районі Києва, внаслідок яких одна людина загинула, а ще троє отримали поранення різного ступеня тяжкості.

"За попередніми даними слідства, два вибухи пролунали близько 15:00. Попередньо встановлено, що спрацював саморобний вибуховий пристрій. Унаслідок цього загинула одна особа, ще троє людей отримали травми різного ступеня тяжкості", - повідомили агентству в пресслужбі СБУ.

Служба безпеки спільно з Національною поліцією проводить відповідні слідчі дії для встановлення всіх обставин вибухів та осіб, причетних до них.

"Досудове розслідування триває за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що призвів до загибелі людини)", - зазначили у відомстві.

Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура.

Про подальші деталі розслідування буде проінформовано додатково.

Як повідомлялося раніше із посиланням на поліцію Києва, одна людина загинула, ще одна отримала поранення внаслідок детонації невідомого пристрою в Дарницькому районі Києва.

Пізніше агентству "Інтерфакс-Україна" в Нацполіції повідомили, що наслідок вибуху невстановленого пристрою в Дарницькому районі столиці травмовано патрульного поліцейського.

В Нацполіції також зазначили, що розслідуванням займатиметься Служба безпеки України.