Інтерфакс-Україна
Події
18:51 11.12.2025

СБУ кваліфікує як теракт вибухи у Дарницькому районі Києва, внаслідок яких одна людина загинула, 3 поранено

1 хв читати
Служба безпеки України кваліфікує як терористичний акт вибухи в четвер вдень в Дарницькому районі Києва, внаслідок яких одна людина загинула, а ще троє отримали поранення різного ступеня тяжкості.

"За попередніми даними слідства, два вибухи пролунали близько 15:00. Попередньо встановлено, що спрацював саморобний вибуховий пристрій. Унаслідок цього загинула одна особа, ще троє людей отримали травми різного ступеня тяжкості", - повідомили агентству в пресслужбі СБУ.

Служба безпеки спільно з Національною поліцією проводить відповідні слідчі дії для встановлення всіх обставин вибухів та осіб, причетних до них.

"Досудове розслідування триває за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що призвів до загибелі людини)", - зазначили у відомстві.

Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура.

Про подальші деталі розслідування буде проінформовано додатково.

Як повідомлялося раніше із посиланням на поліцію Києва, одна людина загинула, ще одна отримала поранення внаслідок детонації невідомого пристрою в Дарницькому районі Києва.

Пізніше агентству "Інтерфакс-Україна" в Нацполіції повідомили, що наслідок вибуху невстановленого пристрою в Дарницькому районі столиці травмовано патрульного поліцейського.

В Нацполіції також зазначили, що розслідуванням займатиметься Служба безпеки України.

Теги: #теракт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:58 11.12.2025
Вибух у Дарницькому районі Києва стався під час патрулювання нацгвардійцями території, внаслідок чого один з них загинув – прокуратура Києва

15:22 10.12.2025
Правоохоронці запобігли теракту в Житомирі, для якого ворог намагався використати 16-річну дівчину

Правоохоронці запобігли теракту в Житомирі, для якого ворог намагався використати 16-річну дівчину

13:46 01.10.2025
СБУ запобігла двом терактам у Львові: ворог збирався підірвати українських військових під виглядом запрошення на "побачення"

СБУ запобігла двом терактам у Львові: ворог збирався підірвати українських військових під виглядом запрошення на "побачення"

10:06 16.09.2025
Нацполіція та СБУ затримали підозрюваного в теракті в Коростишеві

Нацполіція та СБУ затримали підозрюваного в теракті в Коростишеві

17:47 08.09.2025
МЗС про теракт в Єрусалимі: Терор ніколи не є рішенням і не може бути терпимим

МЗС про теракт в Єрусалимі: Терор ніколи не є рішенням і не може бути терпимим

