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09:06 21.02.2025

Трамп планує звільнити керівництво Поштової служби США і зробити агентство частиною Мінторгівлі

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Трамп планує звільнити керівництво Поштової служби США і зробити агентство частиною Мінторгівлі

Президент США Дональд Трамп готується розпустити керівництво Поштової служби США (United States Postal Service, USPS) і включити незалежне поштове агентство до складу своєї адміністрації, повідомила газета The Washington Post з посиланням на обізнані джерела.

За їхніми даними, Трамп уже цього тижня видасть виконавчий наказ про звільнення членів керівної ради поштової служби, а також про передання агентства під контроль Міністерства торгівлі США і його глави Говарда Латника.

Видання зазначає, що це рішення "може призвести до хаосу в роботі поштового провайдера з 250-річною історією".

Як заявили співрозмовники газети, правління поштової служби планує оскаржити наказ Трампа.

На екстреному засіданні в четвер правління найняло зовнішнього радника і дало інструкції подати в суд на Білий дім, якщо президент звільнить членів правління або спробує змінити незалежний статус агентства.

Теги: #пошта #сша #мінторг

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