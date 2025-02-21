Трамп планує звільнити керівництво Поштової служби США і зробити агентство частиною Мінторгівлі

Президент США Дональд Трамп готується розпустити керівництво Поштової служби США (United States Postal Service, USPS) і включити незалежне поштове агентство до складу своєї адміністрації, повідомила газета The Washington Post з посиланням на обізнані джерела.

За їхніми даними, Трамп уже цього тижня видасть виконавчий наказ про звільнення членів керівної ради поштової служби, а також про передання агентства під контроль Міністерства торгівлі США і його глави Говарда Латника.

Видання зазначає, що це рішення "може призвести до хаосу в роботі поштового провайдера з 250-річною історією".

Як заявили співрозмовники газети, правління поштової служби планує оскаржити наказ Трампа.

На екстреному засіданні в четвер правління найняло зовнішнього радника і дало інструкції подати в суд на Білий дім, якщо президент звільнить членів правління або спробує змінити незалежний статус агентства.