9 жовтня: Яке сьогодні свято, пам’ятні події та цікаві факти

9 жовтня в Україні відзначають День рієлтора, Всесвітній день пошти, Всесвітній день зору.

Православна церква вшановує пам'ять святого апостола Якова Алфеєвого;

День 1323 Російська агресія - Day 1323 Russian aggression

Всесвітній день пошти

Відзначається щорічно у річницю заснування Всесвітнього поштового союзу (UPU / Tokyo Congress 1969 / Res. C. 11).

Саме 9 жовтня в далекому 1874 році 22 країни заснували Всесвітній поштовий союз. Вже тоді світ відчув гостру необхідність створення і розвитку міжнародної структури для забезпечення вільного руху поштових відправлень по всій планеті. Дотепер поштові послуги в світі не втратили своєї актуальності. У складі Всесвітнього поштового союзу — 192 країни, зокрема й Україна. Більш ніж 85000 співробітників налічує національний поштовий оператор - Укрпошта. Також існують та успішно розвиваються приватні поштові компанії ("Нова пошта") та кур’єрські служби.

День рієлтора в Україні

День рієлтора в Україні відзначається 9 жовтня з 2000 року. Цю дату встановили в 1999 році на першому всеукраїнському з’їзді рієлторів.

Рієлтор – це експерт у галузі роботи з нерухомістю. Він виступає посередником з укладання угод щодо купівлі та продажу, оренди та інших операцій, пов’язаних с нерухомістю.

Хоча назва професії "рієлтор" є сучасною, у цього заняття дуже давня історія. Посередництво щодо торгівлі та операцій з нерухомістю існували у всі часи.

Гарний рієлтор – справжній професіонал, який підшуковує цікавий для людини варіант нерухомості, розв’язує юридичні питання під час укладання угоди, добре обізнаний в останніх змінах законодавства щодо житла, швидко реагує на зміни ринкової кон’юнктури.

Всесвітній день зору

Всесвітній день зору – важливий щорічний захід, який світова спільнота відзначає у другий четвер жовтня. Започаткували його у 1999 році з ініціативи ВООЗ. Подія присвячена проблемам боротьби з офтальмологічними захворюваннями, забезпечення якісної медичної допомоги для виявлення порушень на ранніх стадіях.

Цього дня народилися:

190 років від дня народження Шарля Каміля Сен-Санса (1835-1921), французького композитора, диригента, піаніста, органіста, музичного критика, громадського діяча;

120 років від дня народження Юхима Яковича Лішанського (1905-1982), українського режисера, педагога;

60 років від дня народження Сергія Олексійовича Карпенка (1965), українського майстра різьблення по дереву.

Ще в цей день:

1918 - Обрання Фрідріха Карла Гессенського королем Фінляндії;

1920 - Польські частини під командуванням генерала Л. Желіговського займають Вільнюс;

1928 - У Львові засновують греко-католицьку Богословську академію;

1963 - У повітря вперше піднімається гвинтокрил Мі-8.

Церковне свято:

День пам’яті святого апостола Якова Алфеєвого

Яків був одним із дванадцяти апостолів, яких обрав Ісус Христос для проповіді Євангелія. Він був сином Алфея та братом апостола Матфея. Яків відзначався своєю послугою, лікуванням недуг та проповіддю в різних країнах.

Після зішестя Святого Духа, Яків проповідував у Юдеї, Едесі, Тирі, Газі, Елевтерополі, а також у Персії та Єгипті. Він лікував різні недуги, відганяв злих духів і приводив багатьох людей до Христа.

Іменини:

Костянтин, Максим, Петро, Степан, Яків

З прикмет цього дня:

На талу землю випав сніг — чекайте на поганий урожай наступного року; місяць за хмарами - до посушливого літа; дощить — сніг випаде рано; кроти копають широкі нори — чекайте на швидке потепління; ще не все листя опало з вишні — до потепління.