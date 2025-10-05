Ворожий обстріл знищив відділення "Нової пошти" на Донеччині – компанія

Ворожий обстріл у неділю, 5 жовтня, зруйнував відділення лідера експрес-відправлень в Україні "Нової пошти" на Донеччині, внаслідок чого було втрачено 405 посилок на загальну оголошену вартість понад 1 млн грн.

"5 жовтня близько 18:40 через ворожий обстріл було знищене відділення "Нової пошти" на Донеччині. У момент влучання відділення було зачинене, тож жоден із працівників не постраждав", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі компанії без уточнення населеного пункту, де знаходиться відділення.

"Нова пошта" наголосила, що компенсує втрату відправлень клієнтам.

