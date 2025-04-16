Інтерфакс-Україна
Події
06:53 16.04.2025

Пошта Гонконгу призупиняє послуги поштової доставки товарів до США – ЗМІ

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Пошта Гонконгу в середу оголосила про призупинення морських поштових відправлень з товарами до Сполучених Штатів, а з 27 квітня також припинить авіадоставку поштових відправлень, причиною названо "залякувальні" мита США, повідомляє Reuters.

"Коли жителі Гонконгу надсилають товари до США, вони мають бути готові до сплати надмірних і необґрунтованих зборів через неправомірні дії США", — йдеться в офіційній заяві Пошти Гонконгу.

Документальні відправлення, що не містять товарів, обмеженням не підлягають.

"США поводяться нерозумно, залякують і вводять тарифи зловживаючи митною політикою. Пошта Гонконгу точно не буде стягувати жодних так званих тарифів від імені США", — додали у відомстві.

За даними уряду США, на Гонконг, як на спеціальний адміністративний регіон Китаю, поширюються ті ж мита, що й на сам Китай.

Пошта Гонконгу пояснила своє рішення тим, що з 2 травня США скасовують правило "de minimis" (митне звільнення для дрібних відправлень) і підвищують мита на поштові відправлення з товарами з Гонконгу.

Джерело: https://www.reuters.com/world/hong-kong-post-suspend-postal-service-us-2025-04-16/

Теги: #мита #пошта #сша #гонконг

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