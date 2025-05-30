"Нова пошта" підбила підсумки структурної перебудови: створено команду реформаторів, а 800 співробітників залишили компанію

Лідер експрес-відправлень в Україні компанія "Нова пошта" підбила підсумки масштабної структурної перебудови, яка розпочалась у березні.

Як повідомив співвласник "Нової пошти" Володимир Поперешнюк, запустивши у березні програму реформ NOVA IDEA компанія запропонувала двом тисячам співробітників з "офісних посад" перейти на позиції, де потрібно торкатися посилок. З них 1,2 тис. лишились працювати в компанії, а 800 співробітників її залишили.

"У березні в "Новій пошті" ми запустили програму реформ NOVA IDEA, яка зробить компанію гнучкішою до змін, зростання, інновацій та ефективнішою… Двом тисячам співробітників було запропоновано перейти з "офісних посад" на позиції, де потрібно торкатися посилок. Приємно, що 1200 із них залишилися працювати в Новій пошті та створювати безпосередню цінність для клієнтів, і лише 800 людей вирішили покинути компанію", - написав Поперешнюк в фейсбуці в п'ятницю.

За його словами, ще одним досягненням програми стало народження команди реформаторів "знизу".

"У нас є корпоративний чат у Telegram, де 12 тисяч працівників можуть сміливо (дозволяється використовувати анонімні нікнейми) ділитися робочими проблемами, пропонувати покращення чи спілкуватися зі мною напряму", - вказав Поперешнюк.

Він зазначив, що саме люди "знизу" найкраще розуміють реальну ситуацію на місцях.

За словами співвласника "Нової пошти", з тих співробітників, які активно виступали за зміни і регулярно пропонували рішення сформували команду реформаторів. Наразі вона складається з 75 працівників компанії, яких очолила керівниця 10-го відділення "Нової пошти" в Ірпені Віта Беспалова.

"Тож ми рухаємося з реформами одночасно "зверху" та "знизу" Завдяки цьому вже запущено десятки проєктів із підвищення ефективності Нової Пошти: прозорість закупівель, оптимізація внутрішніх комунікацій, зміна систем мотивації, технологічні покращення та багато іншого, про що розповідатиму в міру появи перших результатів", - підсумував Поперешнюк.

У березні співвласник "Нової пошти" анонсував масштабну структурну перебудову з метою підвищення ефективності. За його словами, у компанії розпочався аудит процесів, які виконують всі неопераційні працівники, які не торкаються посилок. Поперешнюк підкреслював, що ставить перед собою завдання виявити зайві та шкідливі процеси, яких слід позбутися. За його словами, питання змін постало перед компанією через стрімке зростання.

Як повідомлялось, середня кiлькiсть штатних працiвникiв компанiї з урахуванням сумiсникiв та осiб, якi знаходяться у декретнiй вiдпустцi, на кінець 2024 року становила 27 509 осiб проти 26 327 осiб на кінець 2023-го.

Джерело: https://www.facebook.com/100044159513053/posts/1228820731933232/?rdid=OdqcaqnVLa5w7mP1#