Інтерфакс-Україна
Події
23:03 30.05.2025

"Нова пошта" підбила підсумки структурної перебудови: створено команду реформаторів, а 800 співробітників залишили компанію

2 хв читати

Лідер експрес-відправлень в Україні компанія "Нова пошта" підбила підсумки масштабної структурної перебудови, яка розпочалась у березні.

Як повідомив співвласник "Нової пошти" Володимир Поперешнюк, запустивши у березні програму реформ NOVA IDEA компанія запропонувала двом тисячам співробітників з "офісних посад" перейти на позиції, де потрібно торкатися посилок. З них 1,2 тис. лишились працювати в компанії, а 800 співробітників її залишили.

"У березні в "Новій пошті" ми запустили програму реформ NOVA IDEA, яка зробить компанію гнучкішою до змін, зростання, інновацій та ефективнішою… Двом тисячам співробітників було запропоновано перейти з "офісних посад" на позиції, де потрібно торкатися посилок. Приємно, що 1200 із них залишилися працювати в Новій пошті та створювати безпосередню цінність для клієнтів, і лише 800 людей вирішили покинути компанію", - написав Поперешнюк в фейсбуці в п'ятницю.

За його словами, ще одним досягненням програми стало народження команди реформаторів "знизу".

"У нас є корпоративний чат у Telegram, де 12 тисяч працівників можуть сміливо (дозволяється використовувати анонімні нікнейми) ділитися робочими проблемами, пропонувати покращення чи спілкуватися зі мною напряму", - вказав Поперешнюк.

Він зазначив, що саме люди "знизу" найкраще розуміють реальну ситуацію на місцях.

За словами співвласника "Нової пошти", з тих співробітників, які активно виступали за зміни і регулярно пропонували  рішення сформували команду реформаторів. Наразі вона складається з 75 працівників компанії, яких очолила керівниця 10-го відділення "Нової пошти" в Ірпені Віта Беспалова.

"Тож ми рухаємося з реформами одночасно "зверху" та "знизу" Завдяки цьому вже запущено десятки проєктів із підвищення ефективності Нової Пошти: прозорість закупівель, оптимізація внутрішніх комунікацій, зміна систем мотивації, технологічні покращення та багато іншого, про що розповідатиму в міру появи перших результатів", - підсумував Поперешнюк.

У березні співвласник "Нової пошти" анонсував масштабну структурну перебудову з метою підвищення ефективності. За його словами, у компанії розпочався аудит процесів, які виконують всі неопераційні працівники, які не торкаються посилок. Поперешнюк підкреслював, що ставить перед собою завдання виявити зайві та шкідливі процеси, яких слід позбутися. За його словами, питання змін постало перед компанією через стрімке зростання.

Як повідомлялось, середня кiлькiсть штатних працiвникiв компанiї з урахуванням сумiсникiв та осiб, якi знаходяться у декретнiй вiдпустцi, на кінець 2024 року становила 27 509 осiб проти 26 327 осiб на кінець 2023-го.

Джерело: https://www.facebook.com/100044159513053/posts/1228820731933232/?rdid=OdqcaqnVLa5w7mP1#

Теги: #пошта #нова #підсумки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:11 27.04.2025
Інвестугода із США не включатиме попередньо надану допомогу – Шмигаль

Інвестугода із США не включатиме попередньо надану допомогу – Шмигаль

22:15 27.04.2025
Шмигаль підбив підсумки візиту української делегації до США

Шмигаль підбив підсумки візиту української делегації до США

06:53 16.04.2025
Пошта Гонконгу призупиняє послуги поштової доставки товарів до США – ЗМІ

Пошта Гонконгу призупиняє послуги поштової доставки товарів до США – ЗМІ

20:06 11.04.2025
Умєров про підсумки "Рамштайну": Нові кроки підтримки від партнерів і створення коаліції РЕБ за лідерства Німеччини

Умєров про підсумки "Рамштайну": Нові кроки підтримки від партнерів і створення коаліції РЕБ за лідерства Німеччини

20:18 08.04.2025
Ринки акцій Європи завершили торги зростанням на 2,4-2,7% після обвалу напередодні

Ринки акцій Європи завершили торги зростанням на 2,4-2,7% після обвалу напередодні

20:33 01.04.2025
Мінфін понизив ставку потенційних 3,5-річних бенчмарк-ОВДП до 15-15,5% річних

Мінфін понизив ставку потенційних 3,5-річних бенчмарк-ОВДП до 15-15,5% річних

12:21 13.03.2025
В Україні запрацювала офіційна пошта військового омбудсмена

В Україні запрацювала офіційна пошта військового омбудсмена

19:24 11.03.2025
Мінфін підняв ставки за ринковими ОВДП на 0,5 в.п. слід за підвищенням облікової на 1 в.п.

Мінфін підняв ставки за ринковими ОВДП на 0,5 в.п. слід за підвищенням облікової на 1 в.п.

04:14 07.03.2025
Прем'єр Чехії оприлюднив висновки Європейської Ради

Прем'єр Чехії оприлюднив висновки Європейської Ради

04:39 01.03.2025
Нова Зеландія залишається непохитною у підтримці України - прем'єр

Нова Зеландія залишається непохитною у підтримці України - прем'єр

ВАЖЛИВЕ

Зеленський анонсував розмову з Ердоганом

Зеленський про зустріч з сенаторами США: Ми однаково розуміємо, що РФ намагається зробити з дипломатії посміховисько, потрібен додатковий тиск

Шмигаль обговорив із сенаторами США Блюменталем і Гремом посилення санкцій проти Росії

Сенатори Грем і Блюменталь зустрілися з Зеленським

Зеленський – главі МЗС Туреччини : Росія робить усе, щоб наступна можлива зустріч щодо перемовин була безрезультатною

ОСТАННЄ

Стефанчук обговорив з сенаторами США військову підтримку України

Трамп розчарований діями Путіна та назвав Зеленського "впертим"

Окупанти втратили 160 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Зарівна: Повернення дітей є обов’язковою умовою будь-якого миру

До двох зросла кількість постраждалих через ворожий ракетний удар по передмістю Харкова - Синєгубов

Зеленський і Сибіга скоординували зустрічі з партнерами України по Євросоюзу наступного тижня

Зеленський анонсував розмову з Ердоганом

Прем’єр Болгарії підтвердив участь у саміті Україна - Південно-Східна Європа

Одна людина постраждала внаслідок ракетного удара по передмістю Харкова

Умєров і глава МЗС Туреччини обговорили питання розвитку оборонної співпраці

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА