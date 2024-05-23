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13:31 23.05.2024

"Укрпошта" випустила поштові марки на честь бригади "Азoв"

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У четвер, 23 травня, "Укрпошта" презентувала поштові марки та конверти "Азов. 10 років. Вільні обирають боротьбу", випущені в рамках проєкту "Власна марка".

"Випуск присвячений 10-річчю бригади "Азов" і має особливе значення. Тираж поштового набору становить 900 примірників. У такий спосіб національна пошта привертає увагу до кількості бійців бригади, які вже понад два роки перебувають у ворожому полоні", - повідомляє пресслужба "Укрпошти".

Церемонія спецпогашення відбулася 23 травня, у День героїв України, за участю представників "Азова".

"Я впевнений у тому, що ця марка нагадуватиме нам усім, українцям, про героїчну боротьбу, про героїчний вчинок наших військовослужбовців, про те, що роблять Сили оборони для нашої держави. Я хочу, щоб ця марка була символом оборони наших хлопців. Щоб вона нагадувала про те, з якими важкими випробуваннями нам довелося стикатися протягом цих 10 років. Ми стояли, стоїмо і будемо стояти на захисті Української держави, територіальної цілісності та суверенітету України", - прокоментував Святослав Паламар "Калина", майор 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" НГУ.

Випуск марки "Азов. 10 років. Вільні обирають боротьбу" має на меті не лише відзначити 10-ту річницю створення "Азова", а й привернути увагу суспільства до героїзму та відданості бійців, які 2014 року звільнили Маріуполь від проросійських сепаратистів, а 2022 року, під час повномасштабного наступу, місто і стримували наступ противника. 20 травня 2022 року останній захисник "Азовсталі" за наказом здався в полон. Щонайменше 900 азовців і сотні бійців нині перебувають у полоні.

Теги: #марки #азов #укрпошта

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