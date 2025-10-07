Керівника апарату КМДА, якого підозрюють у підробці документів задля виїзду за кордон, відсторонено від посади - прокуратура

Фото: https://news.dtkt.ua

Керівника апарату Київської міської державної адміністрації (КМДА) Дмитра Загуменного, якого підозрюють у підробці документів задля відрядження за кордон під час війни, відсторонено від посади до 28 листопада 2025р, повідомила пресслужба Київської міської прокуратури

"За клопотанням слідчих та прокурорів Київської міської прокуратури Голосіївський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту та відсторонив від посади керівника апарату виконавчого органу КМДА. Строк дії запобіжного заходу та відсторонення від посади – до 28.11.2025 року", - йдеться у повідомленні прокуратури у телеграм-каналі у вівторок.

Як повідомлялося з посиланням на Національну поліцію, 30 вересня правоохоронці повідомили фігуранту про підозру. Пресслужба поліції тоді ім'я підозрюваного не називала. За даними поліції, посадовець двічі незаконно виїжджав за межі України під час воєнного стану, застосовуючи викриту правоохоронцями схему. Проте кількома днями пізніше Загуменний визнав цей факт та заявив, що відрядження мали винятково службовий характер, що підтверджують відповідні документи.

У прокуратурі наразі уточнили, що посадовця підозрюють у використанні підроблених документів для організації приватних поїздок за кордон під виглядом відряджень. Йдеться про поїздку до Барселони у 2023 році та поїздку до Флоренції у 2024. Його дії кваліфіковано за трьома статтями Кримінального кодексу України, а саме: ч. 3 ст. 358 КК України (підроблення офіційного документа, який видається підприємством, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, вчинене за попередньою змовою групою осіб; повторне підроблення документа); ч. 4 ст. 358 КК України (використання завідомо підробленого документа); ч. 1 ст. 366 КК України (внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей).