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18:47 20.12.2023

БЕБ заявляє про викриття заводу з виробництва підробленої оливкової олії

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Детективи територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Києві викрили підпільне виробництво оливкової олії та соусів відомих італійських марок, ідеться в пресрелізі Бюро в середу.

"Мешканці міста Києва та Львівщини організували роботу заводу, на якому виготовляли підроблені товари. Використовуючи фірмове найменування та товарні знаки, фальсифікат продавали через мережу магазинів під виглядом оригінальної продукції", - зазначили правоохоронці.

Вони зазначили, що одна з постраждалих компаній уже заявила про завдані їй матеріальні збитки.

Зазначається, що детективи БЕБ провели 20 обшуків на території Києва, Львівської, Харківської та Дніпропетровської областей, вилучивши на складах і в місці продажу підроблених понад 90 тонн оливкової олії та інших продуктів.

"Під час обшуку на території Львівської області виявлено та вилучено лінію з розливу оливкової олії, обладнання, тару, сировину та готову продукцію. Загальна орієнтовна вартість вилученого становить майже 7,5 млн грн", - ідеться в релізі.

Згідно з ним, наразі незаконну діяльність заводу з виробництва підробленої оливкової олії і точок продажу припинено. Досудове розслідування триває.

Теги: #завод #підробка #олія

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