БЕБ заявляє про викриття заводу з виробництва підробленої оливкової олії
Детективи територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Києві викрили підпільне виробництво оливкової олії та соусів відомих італійських марок, ідеться в пресрелізі Бюро в середу.
"Мешканці міста Києва та Львівщини організували роботу заводу, на якому виготовляли підроблені товари. Використовуючи фірмове найменування та товарні знаки, фальсифікат продавали через мережу магазинів під виглядом оригінальної продукції", - зазначили правоохоронці.
Вони зазначили, що одна з постраждалих компаній уже заявила про завдані їй матеріальні збитки.
Зазначається, що детективи БЕБ провели 20 обшуків на території Києва, Львівської, Харківської та Дніпропетровської областей, вилучивши на складах і в місці продажу підроблених понад 90 тонн оливкової олії та інших продуктів.
"Під час обшуку на території Львівської області виявлено та вилучено лінію з розливу оливкової олії, обладнання, тару, сировину та готову продукцію. Загальна орієнтовна вартість вилученого становить майже 7,5 млн грн", - ідеться в релізі.
Згідно з ним, наразі незаконну діяльність заводу з виробництва підробленої оливкової олії і точок продажу припинено. Досудове розслідування триває.