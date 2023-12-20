БЕБ заявляє про викриття заводу з виробництва підробленої оливкової олії

Детективи територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Києві викрили підпільне виробництво оливкової олії та соусів відомих італійських марок, ідеться в пресрелізі Бюро в середу.

"Мешканці міста Києва та Львівщини організували роботу заводу, на якому виготовляли підроблені товари. Використовуючи фірмове найменування та товарні знаки, фальсифікат продавали через мережу магазинів під виглядом оригінальної продукції", - зазначили правоохоронці.

Вони зазначили, що одна з постраждалих компаній уже заявила про завдані їй матеріальні збитки.

Зазначається, що детективи БЕБ провели 20 обшуків на території Києва, Львівської, Харківської та Дніпропетровської областей, вилучивши на складах і в місці продажу підроблених понад 90 тонн оливкової олії та інших продуктів.

"Під час обшуку на території Львівської області виявлено та вилучено лінію з розливу оливкової олії, обладнання, тару, сировину та готову продукцію. Загальна орієнтовна вартість вилученого становить майже 7,5 млн грн", - ідеться в релізі.

Згідно з ним, наразі незаконну діяльність заводу з виробництва підробленої оливкової олії і точок продажу припинено. Досудове розслідування триває.