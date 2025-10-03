Інтерфакс-Україна
Події
10:28 03.10.2025

Двое "азовців" повернулися додому під час останнього обміну - Прокопенко

Під час обміну 2 жовтня з російського полону до України повернулися двоє військовослужбовців 12-ї бригади спеціального призначення "Азов", повідомив командир 1-го корпусу Національної гвардії "Азов" Денис Прокопенко "Редіс".

"Я вітаю наших побратимів, котрі провели майже три з половиною роки у нелюдських умовах російських тюрем, з поверненням на рідну землю, до своїх близьких. Дякую вам за вашу силу духу, за те, що вистояли. В першу чергу, хочу подякувати за роботу всіх бійців, які беруть полонених на полі бою та поповнюють наш обмінний фонд", - написав він у Facebook.

Також Прокопенко подякував президенту України, представникам МВС, СБУ, ГУР, "Асоціації родин захисників Азовсталі", країнам-партнерам, що сприяють обмінному процесу.

"Кожен військовослужбовець, який бився в Маріуполі, не зрадив присязі і виконав наказ, має бути обміняний", - наголосив він.

У російському полоні перебувають близько 800 бійців "Азову", переважно захисників Маріуполя та "Азовсталі".

Як повідомлялося, жовтня 2025 року відбувся черговий, комбінований обмін полоненими з Росією: частину з 205 наших людей з них було обміняно згідно з домовленостями у Стамбулі, частину – в межах чергового, 69-го обміну.

В Україну повернулися 185 військовослужбовців та 20 цивільних, яких незаконно утримували росіяни.

