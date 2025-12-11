Інтерфакс-Україна
Події
18:56 11.12.2025

Росіяни гальмують процеси обміну, бо хочуть загальних домовленостей – Зеленський

Росіяни гальмують процеси обміну, оскільки хочуть загальних домовленостей, у випадку формування всіх цих процесів, буде повернення знову до рішень про обміни, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Рускі" почали гальмувати ці процеси, тому що хочуть загальних домовленостей. На мій погляд, саме це відбувається. Якщо у нас буде формування всіх цих процесів, то ми повернемось знову до рішень про обмін", - сказав Зеленський під час зустрічі з журналістами у четвер.

Президент повідомив, що секретар РНБО Рустем Умєров провів зустріч про обміни, і сторони погодили, що "буде такий достатньо великий обмін до нового року і що треба проговорювати списки".

"Але зараз саме з "рускої" сторони є гальмування", - наголосив глава держави.

