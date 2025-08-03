Інтерфакс-Україна
Події
13:22 03.08.2025

Зеленський: Є домовленість про обмін з РФ 1 200 людей

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Зеленський: Є домовленість про обмін з РФ 1 200 людей
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з секретарем Ради з національної безпеки та оборони (РНБО) Рустемом Умєровим та керівником Офісу Андрієм Єрмаком, на якій обговорили виконання домовленостей зустрічей з російською стороною в Стамбулі та підготовку нової зустрічі.

"Серед ключових питань – продовження обмінів військовополоненими. Є домовленість про обмін 1 200 людей, триває робота над списками. Секретар РНБО доповів про комунікацію з російським представником. Працюємо також, щоб розблокувати повернення наших цивільних, з’ясовуємо дані по кожному прізвищу", - написав Зеленський у Телеграмі у неділю.

За словами президента, Єрмак доповів про взаємодію з ключовими партнерами, які допомагають нашій дипломатії, зокрема контакти з американською стороною, та про зусилля для повернення дітей, які були викрадені й вивезені в Росію.

Також на зустрічі обговорили наступні засідання Ставки та тематику доповідей на Ставці. Зокрема, будуть розглянуті питання підготовки енергетики та всієї нашої критичної інфраструктури до опалювального сезону, також розвиток української ППО й наші далекобійні удари по російській логістиці.

"Триває аудит виконання рішень РНБО та Ставки. На жаль, деякі рішення не реалізовані. Це буде виправлено невідкладно", - наголосив Зеленський.

Теги: #обмін #рнбо #зеленський #рф

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