Інтерфакс-Україна
Події
17:45 16.08.2025

Путін запропонував заморозити фронт у Запорізькій та Херсонській областях в обмін на відхід України з Донбасу – журналіст із посиланням на джерело

1 хв читати
Фото: https://www.foxnews.com

Кореспондент Axios Барак Равід з посиланням на джерело пише, що під час саміту президента США Дональда Трампа та Володимира Путіна останній запропонував заморозити фронт у Запорізькій та Херсонській областях в обмін на відхід України з Донецької області.

"Джерело, ознайомлене з перемовинами Трампа з Путіним, повідомило, що російський президент запропонував заморозити фронт у Запорізькій та Херсонській областях в обмін на відхід України з Донецька — вимога, яку Україна навряд чи прийме", - написав він у соцмережі Х.

