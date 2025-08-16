Путін запропонував заморозити фронт у Запорізькій та Херсонській областях в обмін на відхід України з Донбасу – журналіст із посиланням на джерело

Кореспондент Axios Барак Равід з посиланням на джерело пише, що під час саміту президента США Дональда Трампа та Володимира Путіна останній запропонував заморозити фронт у Запорізькій та Херсонській областях в обмін на відхід України з Донецької області.

"Джерело, ознайомлене з перемовинами Трампа з Путіним, повідомило, що російський президент запропонував заморозити фронт у Запорізькій та Херсонській областях в обмін на відхід України з Донецька — вимога, яку Україна навряд чи прийме", - написав він у соцмережі Х.