18:20 27.10.2025

Військові ЗСУ зможуть обмінювати е-Бали на роботизовані комплекси на Brave1 Market – перший віце-прем’єр

Військовослужбовці Збройних сил України (ЗСУ) зможуть обмінювати бойові бали, зароблені за знищення ворожих цілей, на наземні роботизовані комплекси (НРК), які виконують найризикованіші завдання на полі бою, зокрема підвозять боєприпаси та вантажі, евакуюють поранених, повідомив перший віце-прем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Тепер військові зможуть обмінювати бойові бали, зароблені за знищення ворожих цілей, на наземні роботизовані комплекси в межах системи Армія Дронів.Бонус. НРК виконують найризикованіші завдання на полі бою — підвозять боєприпаси, доставляють вантажі, евакуюють поранених — і тим самим знижують ризик для людей", - написав Федоров у телеграм-кані у понеділок.

Федоров також навів дані щодо роботи в межах оновленої системи Армія Дронів.Бонус за майже три місяці:

100 тис. FPV-дронів, важких бомберів, розвідувальних БпЛА та засобів РЕБ замовили підрозділи через Brave1 Market; загальна вартість замовлень — 5+ млрд грн, більш ніж половина виробів уже доставлені на фронт; найбільше разове замовлення — майже 100 млн грн; програмою скористалося 200+ бойових підрозділів.

"Ми постійно вдосконалюємо Армію Дронів.Бонус, щоб ваші підрозділи могли швидко отримувати потрібну техніку для виконання бойових завдань", - зазначив Федоров.

Теги: #зсу #федоров #обмін #нрк

