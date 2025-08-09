Трамп анонсує можливий обмін територіями у рамках угоди України та РФ

Президент США Дональд Трамп під час розмови з журналістами заявив, що мир між Росією та Україною можливий на основі обміну і повернення частини територій, підкресливши, що це складний і тривалий процес.

"Ну, ви дивитеся на територію, за яку три з половиною роки точилися бої, в яких загинуло багато росіян і багато українців. Ми дивимося на це, але насправді ми прагнемо повернути частину території і обміняти частину. Це складно. Це насправді нелегко. Це дуже складно. Але ми повернемо частину території. Ми збираємося обміняти частину. Буде обмін територіями на користь обох сторін", — заявив президент США.

"Багато росіян загинуло. Багато українців загинуло. Тож ми розглядаємо це, але насправді ми прагнемо повернути частину території, а частину — обміняти", — зазначив Трамп.

"Європейські лідери хочуть бачити мир. Президент Путін, я вважаю, хоче бачити мир. І Зеленський хоче бачити мир", — додав він.

Відповідаючи на запитання про можливість проведення переговорів за участю Путіна і Зеленського найближчими тижнями чи місяцями, Трамп сказав: "Думаю, моє відчуття справді підказує, що у нас є шанс на це. І ви дізнаєтесь про це пізніше, можливо, навіть сьогодні. Але шанс є, повірте".

Джерело: https://www.youtube.com/live/EKHlDnl2tQg?si=RIurJKkWDY-1l3Hd