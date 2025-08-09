Інтерфакс-Україна
Події
01:10 09.08.2025

Трамп анонсує можливий обмін територіями у рамках угоди України та РФ

1 хв читати

Президент США Дональд Трамп під час розмови з журналістами заявив, що мир між Росією та Україною можливий на основі обміну і повернення частини територій, підкресливши, що це складний і тривалий процес.

"Ну, ви дивитеся на територію, за яку три з половиною роки точилися бої, в яких загинуло багато росіян і багато українців. Ми дивимося на це, але насправді ми прагнемо повернути частину території і обміняти частину. Це складно. Це насправді нелегко. Це дуже складно. Але ми повернемо частину території. Ми збираємося обміняти частину. Буде обмін територіями на користь обох сторін", — заявив президент США.

"Багато росіян загинуло. Багато українців загинуло. Тож ми розглядаємо це, але насправді ми прагнемо повернути частину території, а частину — обміняти", — зазначив Трамп.

"Європейські лідери хочуть бачити мир. Президент Путін, я вважаю, хоче бачити мир. І Зеленський хоче бачити мир", — додав він.

Відповідаючи на запитання про можливість проведення переговорів за участю Путіна і Зеленського найближчими тижнями чи місяцями, Трамп сказав: "Думаю, моє відчуття справді підказує, що у нас є шанс на це. І ви дізнаєтесь про це пізніше, можливо, навіть сьогодні. Але шанс є, повірте".

Джерело: https://www.youtube.com/live/EKHlDnl2tQg?si=RIurJKkWDY-1l3Hd

Теги: #рф #обмін #угода #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

02:03 09.08.2025
Москва підтверджує проведення зустрічі Путіна і Трампа на Алясці - ЗМІ

Москва підтверджує проведення зустрічі Путіна і Трампа на Алясці - ЗМІ

01:47 09.08.2025
Путін запропонував США припинення війни в обмін на контроль над Східною Україною — ЗМІ

Путін запропонував США припинення війни в обмін на контроль над Східною Україною — ЗМІ

00:24 09.08.2025
Алієв, Пашинян і Трамп уклали історичну тристоронню угоду про мир і співпрацю між Вірменією та Азербайджаном

Алієв, Пашинян і Трамп уклали історичну тристоронню угоду про мир і співпрацю між Вірменією та Азербайджаном

23:44 08.08.2025
Грем підтримав ініціативу Трампа щодо переговорів із Путіним для завершення війни в Україні

Грем підтримав ініціативу Трампа щодо переговорів із Путіним для завершення війни в Україні

20:42 08.08.2025
РФ поки не зважає на дедлайн для припинення вогню і продовжує вбивства - Зеленський

РФ поки не зважає на дедлайн для припинення вогню і продовжує вбивства - Зеленський

17:45 08.08.2025
США і РФ планують укласти угоду про перемир'я, щоб закріпити здобутки Путіна в Україні – ЗМІ

США і РФ планують укласти угоду про перемир'я, щоб закріпити здобутки Путіна в Україні – ЗМІ

18:20 04.08.2025
"Укрнафта" остаточно завершила угоду про придбання мережі Shell

"Укрнафта" остаточно завершила угоду про придбання мережі Shell

16:26 04.08.2025
Понад 1 тис. закладів первинної меддопомоги надають ветеранам розширений перелік безоплатних послуг - Мінветеранів

Понад 1 тис. закладів первинної меддопомоги надають ветеранам розширений перелік безоплатних послуг - Мінветеранів

13:22 03.08.2025
Зеленський: Є домовленість про обмін з РФ 1200 людей

Зеленський: Є домовленість про обмін з РФ 1200 людей

03:56 03.08.2025
Зеленський подав до Ради проєкт ратифікації Угоди про сторічне партнерство між Україною та Британією - Кравчук

Зеленський подав до Ради проєкт ратифікації Угоди про сторічне партнерство між Україною та Британією - Кравчук

ВАЖЛИВЕ

Нікополь під обстрілом: загинула 56-річна жінка, поранено чоловіка

Примусова евакуація родин з дітьми оголошена з Ярового та 19 населених пунктів Лиманської громади

Україна разом із Молдовою мають рухатись у перемовному процесі щодо вступу в ЄС - Зеленський

РФ поки не зважає на дедлайн для припинення вогню і продовжує вбивства - Зеленський

Зеленський погодив кілька нових санкційних пакетів України

ОСТАННЄ

Розмір 4-го траншу Україні за Ukraine Facility склав EUR3,2 млрд замість попередніх $3,05 млрд

Трамп анонсував зустріч з Путіним 15 серпня на Алясці

Трамп: Вірменія та Азербайджан припиняють війну і стають друзями, США знімають обмеження на оборонну співпрацю з Азербайджаном

Єрмак провів онлайн-розмову з радниками з питань безпеки шести країн і НАТО щодо миру в Україні

Понад 50 тис. громадян у "Дії" обрали склад Антикорупційної експертної групи при агентстві PlayCity

Німеччина призупинила експорт зброї до Ізраїлю, яка може бути використана в Секторі Гази

"Фокстрот" відкрив 6-й магазин у Кривому Розі

Нікополь під обстрілом: загинула 56-річна жінка, поранено чоловіка

Програма "Контракт 18-24" для операторів дронів залучила вже 46 підрозділів - Паліса

Пожилая женщина получила ранения в результате вражеского обстрела Купянска

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА