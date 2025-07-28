Інтерфакс-Україна
Події
17:41 28.07.2025

Зеленський доручив Умєрову та Шмигалю підготувати пропозиції щодо удосконалення процесу підготовки списків для обмінів

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Зеленський доручив Умєрову та Шмигалю підготувати пропозиції щодо удосконалення процесу підготовки списків для обмінів
Фото: https://president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський доручив секретарю РНБО Рустему Умєрову та міністру оборони Денису Шмигалю підготувати пропозиції щодо удосконалення процесу підготовки списків для обмінів, а також покращення системи лікування звільнених з полону.

"Звільнені з полону наголосили, що важливо покращити систему медичного обстеження та лікування, удосконалити процес підготовки списків для обмінів та оновити реєстр затриманих РФ цивільних українців. Президент дав доручення секретарю РНБО й міністру оборони опрацювати ці питання та підготувати пропозиції, які дадуть змогу їх розв’язати", - повідомляє пресслужба президента за результатами наради команди, яка працює для звільнення полонених.

Окрім того, учасники зустрічі обговорили, які зусилля потрібно докласти для звільнення всіх українців із російського полону, розслідування кримінального провадження щодо теракту в Оленівці, а також комунікацію та роботу з родинами полонених, процес супроводу звільнених із російських таборів, репатріацію тіл і заходи для пришвидшення ідентифікації загиблих.

Як повідомлялося раніше, від початку повномасштабної війни вдалося повернути з полону 5 тис. 857 людей, поза обмінами – ще 555 людей, повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами зустрічі з представниками команди, хто працює для звільнення полонених і допомоги їм.

Теги: #обмін #умєров #пропозиції #списки #зеленський

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