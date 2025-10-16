Інтерфакс-Україна
16:50 16.10.2025

"Азов" показав кадри відбиття масованої механізованої атаки ворога на Добропіллі

Сили оборони України у четвер, 16 жовтня, відбили чергову спробу російської масованої механізованої атаки на Добропіллі (Очеретинський напрямок).

Як повідомляє 1 армійський корпус Нацгвардії "Азов", кінцевою метою противник визначив захоплення населеного пункту Шахове. У період з 5:30 до 8:00 ранку противник кинув в атаку 22 одиниці броньованої техніки. Найчисельніша колона — 11 одиниць (танки та бойові броньовані машини) — вийшла з району населеного пункту Малинівка близько 7:50.

"Підготовку до штурму ворог розпочав заздалегідь. З метою ускладнити мінування маршрутів просування противник виставив спостережні пункти для виявлення та знищення безпілотників Сил оборони України. Командування противника також намагалося змінити тактику наступу. Якщо раніше колони ворожої бронетехніки з піхотою висувалися з глибини власних бойових порядків, то цього разу ворог, заздалегідь — 15 жовтня, — спробував підтягнути техніку ближче до Шахового й укрити її в лісосмузі", - розповіли в "Азові".

Ворожий маневр був невдалим: дві одиниці бронетехніки були виявлені розвідкою та знищені артилерією і FPV-дронами Сил безпілотних систем ще до спроби сховатися в лісі.

"16 жовтня завдяки завчасному інженерному обладнанню позицій, ефективному мінуванню та злагодженим діям підрозділів Сил оборони України — насамперед артилерійських розрахунків бригад Збройних Сил та Національної гвардії України, а також екіпажів Сил безпілотних систем — атака противника була зірвана", - розповіли в "Азові".

У результаті знищено 9 та пошкоджено 4 одиниці бронетехніки російських окупаційних військ. 

