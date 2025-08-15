Російський намір щодо Добропілля був показати силу перед Аляскою, і фактично для окупанта це закінчується його знищенням - Зеленський

Фото: Генштаб ЗСУ

Збройні сили України вичищають від окупантів свої позиції в районі Добропілля, РФ перед перемовинами в Алясці мала намір показати силу, але це закінчується знищенням для окупанта, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Українські воїни вичищають від окупанта позиції в районі Добропілля, і це дуже важливо. Є результати. Російський намір був показати силу перед Аляскою, і фактично для окупанта це закінчується його знищенням", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у п'ятницю.

12 серпня Зеленський повідомив, що найскладніша ситуація на фронті на Краматорську-Добропіллі, де росіяни просунулися близько 10 км, задача цього просування до 15 серпня сформувати певний інформаційний простір, що ніби Росія просувається вперед.