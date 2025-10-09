РФ має на меті терміново взяти Покровськ через великі втрати в районі Добропілля – Зеленський

Фото: Генштаб ЗСУ

Невдала добропільська контрнаступальна операція окупантів зірвала плани РФ зайняти весь Донбас до листопада поточного року, і через великі втрати в районі міста Добропілля Донецької області російське керівництво поставило своїм військовим завдання терміново взяти місто Покровськ, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Найголовніше – ця наша операція зірвала всі ті плани, які росіяни комунікували американській стороні, що вони начебто окупують Донбас, більшу частину Донбасу, саме до листопада. Казали до вересня, а потім перенесли терміни на листопад. Ця операція, безумовно, має вплив на захист Покровська. Розуміючи, що з Добропіллям у них великі втрати, зараз росіянам поставлено завдання взяти Покровськ терміново, за будь-яку ціну", - сказав Зеленський під час зустрічі з журналістами у середу.

За його словами, цими днями РФ втрачає на добу понад 100 солдатів, доходить до 200.

На новопавлівському напрямку на межі Донецької, Запорізької та Дніпропетровської областей, за його словами, тривають дуже напружені дії, Збройні сили України очистили повністю чотити села, ще за чотири інших йдуть бої.

На лиманському напрямку на півночі Донецької області йде відновлення втрачених положень, за останні дні ворог там був стриманий.

Президент зауважив, що забезпечення у війська нормальне, однак є дефіцит з дронами.

"Один до одного FPV з росіянами. Кількість людей у росіян, ви розумієте, більша. Сьогодні у них перевага – це дрони на оптоволокні, їх у них більше відчутно, і ми нарощуємо нашу спроможність у цьому", - додав Зеленський.