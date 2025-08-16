Інтерфакс-Україна
Події
00:27 16.08.2025

93 ОМБр "Холодний Яр" зачистила та взяла під контроль села поблизу Добропілля

93 окрема механізована бригада "Холодний Яр" зачистила та взяла під контроль села Грузьке і Веселе неподалік Добропілля, де нещодавно відбувся прорив російських військ, повідомила пресслужба Сухопутних військ у Телеграм.

"У відбитті сіл була задіяна рота розвідки холодноярців, безпілотні системи різних типів та артилерія. Окрім того, у звільненні українських територій використали ударні наземні роботизовані комплекти. Роботи, оснащені кулеметами, вели вогонь по скупченню противника, підїжджаючи фактично упритул", – зазначено у повідомленні.

У результаті штурмових дій воїни 93-ї бригади ліквідували та захопили в полон значну кількість російських військових.

Джерело: https://t.me/landforcesofukraine/25445

