ЗСУ контролюють близько 330 км в районах Добропілля та Покровська – Зеленський

Фото: Генштаб ЗСУ

В районах Добропілля та Покровська близько 330 км під контролем Збройних сил, звільнено 160 км, і більше 170 км зачищено від окупантів, однак росіяни будуть перекидати туди особовий склад, щоб зберегти позиції, повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Щодо наших контрнаступальних дій в районах Добропілля і Покровська. “Руські” хотіли оточити нас, але саме наші Збройні Сили роблять там все, щоб знищити ворога. На сьогодні десь близько 330 кілометрів під нашим контролем, звільнено 160, і більше 170 зачищено від ворога. Ми розуміємо, що саме туди вони зараз будуть перекидати особовий склад, аби зберегти позиції”, - сказав Зеленський під час зустрічі з журналісти у п’ятницю.

За його словами, росіяни постійно додавали туди особовий склад, оскільки Добропільський і Покровський напрямки був їхнім головним напрямком. “І зараз вони підтягнули туди 61-у бригаду морської піхоти, розуміючи, що вони втрачають велику кількість своїх військових”, - зауважив президент.

“Непросто говорити про успіх, коли ми захищаємось, та я вважаю, що це успіх Збройних Сил України. Висновки можна буде робити, напевно, трішки пізніше. Дай Бог, щоб все завершилось так, як воно зараз йде. Там зараз 79, 82 бригади, ми вчора (у четвер – ІФ-У) з ними спілкувалися, Нацгвардія є, і штурмові підрозділи”, - додав Зеленський.

У районі Куп’янська тривають жорсткі дії, є відповідні сили. Президент пояснив, що діють “сильні підрозділи”, вони знищують росіян, які там зосереджені та намагаються проходити.

“В середині міста контрдиверсійні заходи відбуваються, там наші підрозділи займаються зачищенням. Ми вважаємо, що росіяни там будуть знищені”, - наголосив він.

На Сумському напрямку тривають активні дії Сил оборони, постійно є результати.

“На Запорізькому напрямку – те, що ми і говорили. Ми вважали, що два головних російські наступи – це Добропілля-Покровськ та Запоріжжя. Але так як у них не вистачає сил, вони все перекидають на Покровськ, Добропілля, щоб показати успіх”, - сказав Зеленський.

Водночас, він завважив, що у четвер під час доповіді про операцію Сил оборони, “бачив в електронному вигляді розташування наших сил та засобів і бачив “руські” мапи”, і доповіді росіяни сильно відрізняються від реальності.

“Там, де ми відновили положення, у “рускіх” на картах все навпаки. Про що це говорить? Що доповідь середньої ланки нагору у “рускіх” відрізняється від реальної ситуації. Я вважаю, що це непогано. В інформаційному полі постійно тривала ця провокація про те, де вони на Донбасі, що за 30 днів вони начебто захоплять вже остаточно Покровськ і точно захоплять до листопада схід. Але це відрізняється від реальності, і слава Богу”, - резюмував глава держави.