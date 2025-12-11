Інтерфакс-Україна
19:18 11.12.2025

Сіверськ залишається під контролем Сил оборони – ОК "Схід"

Фото: сайт Президента України

Сіверськ залишається під контролем Сил оборони, повідомляє Оперативне командування (ОК) "Схід".

"На Слов'янському напрямку місто Сіверськ залишається під контролем Сил оборони України", - йдеться у повідомленні ОК "Схід" у Фейсбуці у четвер.

Повідомляється, що противник намагається інфільтруватися в Сіверськ малими групами, використовуючи несприятливі погодні умови, однак більшість цих підрозділів знищується ще на підходах. Протидиверсійні заходи Сил оборони України тривають.

Також повідомляється, що "Сили оборони України надалі контролюють північну частину Покровська. У центральній частині міста українські воїни блокують просування противника. У Мирнограді українські підрозділи тримають оборонні рубежі та ліквідовують противника на підступах до міста".

Зазначено, що логістика залишається ускладненою. "Для підсилення наших можливостей постачання вживаються заходи з розширення логістичних коридорів до Мирнограда", - йдеться у повідомленні.

Раніше у цей день, начальник генштабу РФ Валерій Герасимов доповідав Володимиру Путіну про взяття під контроль міста Сіверськ.

 

