Понад 170 кв. км і 9 населених пунктів звільнені з початку Добропільського контрнаступу - Зеленський

Фото: https://www.facebook.com/zelenskyy.official

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Донецькій області з українськими військовослужбовцями, які беруть участь у Добропільській контрнаступальній операції, заслухав доповідь головнокомандувача Збройними силами Олександра Сирського про перебіг операції, загальну ситуацію на фронті та майбутні плани, а також повідомив про звільнення порад 170 кв км території.

“Крок за кроком воїни звільняють нашу землю: від початку операції вже 160 квадратних кілометрів та сім населених пунктів, ще більш ніж 170 квадратних кілометрів і дев’ять населених пунктів очищені від окупантів. Майже сотню окупантів вдалося взяти в полон, і лише цими тижнями росіяни мають вже тисячі втрат пораненими та вбитими”, - повідомив Зеленський у телеграм-каналі у четвер.

Він подякував воїнам за стійкість і сміливість.