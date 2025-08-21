Сили оборони повернули контроль над більшою частиною н.п. Товсте на Донеччині — ОСУВ "Дніпро"

Фото: https://18-24.army.gov.ua/

Сили оборони повернули контроль над більшою частиною населеного пункту Товсте на Донеччині, повідомили в Оперативно-стратегічному угрупованні військ (ОСУВ) "Дніпро".

"Завдяки злагодженим діям захисників 5-ї окремої важкої механізованої бригади під контроль ЗСУ повернуто більшу частину населеного пункту Товсте (Толстой) Донецької області. Наші воїни вдень і вночі невтомно знищують ворога з повітря та на землі, вибиваючи його з української землі крок за кроком", - йдеться у повідомленні ОСУВ "Дніпро" у телеграмі у четвер.