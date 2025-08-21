Інтерфакс-Україна
Події
15:10 21.08.2025

Сили оборони повернули контроль над більшою частиною н.п. Товсте на Донеччині — ОСУВ "Дніпро"

1 хв читати
Сили оборони повернули контроль над більшою частиною н.п. Товсте на Донеччині — ОСУВ "Дніпро"
Фото: https://18-24.army.gov.ua/

Сили оборони повернули контроль над більшою частиною населеного пункту Товсте на Донеччині, повідомили в Оперативно-стратегічному угрупованні військ (ОСУВ) "Дніпро".

"Завдяки злагодженим діям захисників 5-ї окремої важкої механізованої бригади під контроль ЗСУ повернуто більшу частину населеного пункту Товсте (Толстой) Донецької області. Наші воїни вдень і вночі невтомно знищують ворога з повітря та на землі, вибиваючи його з української землі крок за кроком", - йдеться у повідомленні ОСУВ "Дніпро" у телеграмі у четвер.

Теги: #донеччина #контроль #нп

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:59 19.08.2025
З Донеччини за добу евакуювали 61 особу, серед них – 17 дітей – "Укрзалізниця"

З Донеччини за добу евакуювали 61 особу, серед них – 17 дітей – "Укрзалізниця"

22:00 17.08.2025
Трамп підтримує пропозицію Путіна щодо контролю Москви над Донеччиною в обмін на припинення війни

Трамп підтримує пропозицію Путіна щодо контролю Москви над Донеччиною в обмін на припинення війни

00:27 16.08.2025
93 ОМБр "Холодний Яр" зачистила та взяла під контроль села поблизу Добропілля

93 ОМБр "Холодний Яр" зачистила та взяла під контроль села поблизу Добропілля

10:34 15.08.2025
Окупанти 49 разів обстріляли населені пункти Донецької області за добу, 2 жителів загинули, 7 поранені – обладміністрація

Окупанти 49 разів обстріляли населені пункти Донецької області за добу, 2 жителів загинули, 7 поранені – обладміністрація

19:14 14.08.2025
У Дружківці оголошено обов'язкову евакуацію

У Дружківці оголошено обов'язкову евакуацію

18:23 14.08.2025
Клименко відвідав Донеччину, зустрівся з військовими і представниками ОВА

Клименко відвідав Донеччину, зустрівся з військовими і представниками ОВА

16:20 13.08.2025
Примусова евакуація родин з дітьми оголошена з 14 населених пунктів Донеччини– ОВА

Примусова евакуація родин з дітьми оголошена з 14 населених пунктів Донеччини– ОВА

11:03 10.08.2025
Сили оборони звільнили та зачистили від окупантів Безсалівку Сумської області - Генштаб ЗСУ

Сили оборони звільнили та зачистили від окупантів Безсалівку Сумської області - Генштаб ЗСУ

01:47 09.08.2025
Путін запропонував США припинення війни в обмін на контроль над Східною Україною — ЗМІ

Путін запропонував США припинення війни в обмін на контроль над Східною Україною — ЗМІ

10:26 06.08.2025
Прокурори розпочали розслідування за фактом розстрілу військовим РФ мирного жителя на Донеччині

Прокурори розпочали розслідування за фактом розстрілу військовим РФ мирного жителя на Донеччині

ВАЖЛИВЕ

У Мукачеві вже 19 постраждалих від ракетної атаки РФ – ОВА

Генштаб ЗСУ повідомив про ураження низки об'єктів на території РФ

ССО уразили потяг із ПММ в окупованому Криму

Директор ДБР: Розслідуємо 587 справ щодо порушень у сфері лісового господарства, збитки обраховуються мільярдами гривень

Зеленський про відсутність Китаю серед гарантів безпеки України: Нам не потрібні гаранти, які не допомогли, коли було потрібно

ОСТАННЄ

Рада має намір призначити виплати на лікування військовим, звільненим з полону

Рада посилюватиме соціальний захист жінок-військовослужбовців

Підземні школи відкриються лише в тих громадах Херсонщини, куди не дострілюють РСЗВ і артилерія, - глава ОВА

Через ворожий артобстріл на Харківщині поранено мирного мешканця

Стипендії Ради цьогоріч будуть отримувати 47 молодих учених

Литва закриває до жовтня повітряний простір на кордоні з Білоруссю – ЗМІ

Заяви Лаврова ставлять під сумнів перспективи мирних переговорів України і РФ - ЗМІ

Свириденко: Представники влади на зв'язку з керівництвом заводу Flex по першочергових заходах

Поліцейські викрили схему заволодіння землями кіностудії Довженка на майже 60 млн грн

Фільм про американських бійців Міжнародного легіону ГУР вийшов онлайн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА