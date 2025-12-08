На Донеччині росіяни атакували FPV-дроном родину з дітьми – прокуратура

Російські окупанти в понеділок, 8 грудня, завдали удару по Костянтинівці за допомогою FPV-дрону. В зоні ураження опинилась родина, яка їхала по воду на двох велосипедах, повідомляє пресслужба Донецької обласної прокуратури.

"Внаслідок атаки зазнали поранень 42-річний чоловік, його дружина 32 років та двоє їх неповнолітніх дітей - 7-річна дівчинка та хлопчик 12 років. У постраждалих діагностовано мінно-вибухові травм, осколкові поранення та контузію", - вказується у повідомленні в Facebook.

Стан дітей та їх батька лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Потерпілим надано медичну допомогу та ушпиталено.

За процесуального керівництва Костянтинівської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).