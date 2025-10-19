Інтерфакс-Україна
Події
21:48 19.10.2025

ЄС має намір надати країнам-членам додаткові повноваження для інспектування суден "тіньового флоту" РФ

Європейський Союз прагне посилити повноваження щодо огляду суден російського тіньового флоту, повідомляє POLITICO у неділю, посилаючись на документ з яким ознайомилося видання.

За інформацією POLITICO, цей документ Європейська служба зовнішніх дій (European External Action Service, EEAS) підготувала до понеділкової зустрічі міністрів закордонних справ ЄС.

"Питання про судна, що перевозять російську нафту під різними прапорами, щоб уникнути санкцій ЄС, має широкі наслідки для блоку, оскільки ці судна не тільки сприяють зміцненню військової економіки Москви, але й "становлять загрозу для навколишнього середовища та безпеки судноплавства", згідно з п'ятисторінковим документом, підготовленим Європейською службою зовнішніх дій, дипломатичним органом ЄС", - пише POLITICO.

"Судна тіньового флоту також становлять ризик для критичної інфраструктури і "можуть бути використані як платформи для гібридних атак на територію ЄС", йдеться в документі. У деяких випадках судна підозрюються в тому, що вони є стартовими майданчиками для російських дронів, які використовуються для розвідки критичних об'єктів Заходу та порушення роботи цивільних аеропортів", - зазначає видання.

Проєкт декларації ЄС та його держав-членів про зміцнення міжнародного морського права, має на меті надати "державам-членам додатковий інструмент для підвищення ефективності заходів з забезпечення дотримання законодавства, включаючи створення основи для огляду суден тіньового флоту".

Проект декларації пропонує "можливі двосторонні угоди між державами прапора (державами під чиїм прапором ходять судна "тіньового флоту" – ІФ-У) та ЄС про попередньо санкціоновані огляди", – йдеться в документі EEAS.

Планується до кінця листопада завершити роботу над проектом декларації та прийняти його на наступному засіданні міністрів закордонних справ ЄС.

"Як тільки декларація отримає підтримку держав-членів, головний дипломат ЄС Кая Каллас "звернеться до Ради з проханням про дозвіл на початок переговорів щодо укладення двосторонніх угод з визначеними державами прапора", - йдеться в документі, цитованому POLITICO.

У ньому також зазначено, що ЄС "може підтримати зусилля держав-членів, якщо вони погодяться надати ЄС право вести від їхнього імені переговори про укладення угод щодо попередньо санкціонованих висадок для проведення інспекцій".

Окрім того ЄС має намір стимулювати держави прапора зняти з реєстрації судна, які підпадають під санкції.

"Панама, найбільший судновий реєстр, погодилася скасувати реєстрацію суден, на які накладено санкції ЄС, і нещодавно вирішила припинити реєстрацію суден, старших за 15 років", – цитує POLITICO документ ЄС.

 

Теги: #тіньовий_флот #контроль #єс #рф

