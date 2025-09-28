Інтерфакс-Україна
Події
21:37 28.09.2025

Куп’янськ перебуває під контролем ЗСУ, в місті проводяться активні контрдиверсійні заходи - Генштаб

Фото: Харківська ОВА

Місто Куп’янськ Харківської області перебуває під контролем Збройних сил України, повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України майор Андрій Ковальов у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"На півночі міста тривають пошуково - ударні дії Збройних сил України проти російських окупантів. В самому місті Куп’янську - зараз проводяться активні контрдиверсійні заходи", - наголосив речник.

Ковальов зазначив, що вʼїзд для цивільних у місто обмежене для ефективного проведення вищевказаних заходів Збройних сил України.

Теги: #зсу #купянськ #контроль

