08:21 08.10.2025

ГУР оприлюднило інформацію про понад 170 українських культурних цінностей, викрадених росіянами

Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило дані про близько 180 українських культурних цінностей, викрадених росіянами, повідомляє телеграм-канал ГУР у середу.

"ГУР МО України у розділі "Викрадена спадщина" на порталі War&Sanctions оприлюднює дані про 178 цінностей, викрадених росіянами на тимчасово окупованих територіях України", - сказано в повідомленні.

Зокрема, за інформацією ГУР, окупанти:

• викрали понад 140 артефактів під час незаконних археологічних розкопок у Криму — на об’єктах Південне передмістя Херсонесу Таврійського, городище Кадиківське (римський табір) та пам’ятці візантійської архітектури "Церква Іоанна Предтечі";

• вивезли 37 експонатів із Національного історико-археологічного музею "Кам’яна Могила" до музею "Херсонес Таврійський" під виглядом "тимчасової виставки" "Духовний світ предків у петрогліфах Кам’яної Могили" у 2023 році.

"Частина оприлюдненої інформації була отримана від учасників міжнародного хакатону "War&Sanctions", - зазначається в повідомленні ГУР в Телеграм.

Раніше ГУР на порталі "War&Sanctions" оприлюднило інформацію щодо 110 цінностей, які були нелегально викопані окупантами на території Криму.

 

Теги: #цінності #викрадення #гур_міноборони #рф

