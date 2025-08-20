Інтерфакс-Україна
Події
13:47 20.08.2025

Раді пропонують прийняти за основу законопроєкт про виплати на лікування військовим, звільненим з полону

Парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував Верховній Раді ухвалити у першому читанні законопроєкт щодо виплат на лікування військовим, звільненим з полону, повідомила член комітету Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність").

"Комітет з питань національної безпеки рекомендував Верховній Раді підтримати за основу проєкт закону (№13627) щодо виплат військовослужбовцям, звільненим з полону, які мають захворювання, що потребують тривалого стаціонарного лікування", - розповила Фріз агентству "Інтерфакс-Україна" після засідання комітету у середу.

За словами народної депутатки, законопроєкт передбачає надання військовим, звільненим з полону, щомісячну додаткову винагороду в розмірі 50 тисяч гривень протягом трьох місяців лікування. Вона зазначила, що згідно з законопроєктом дана норма поширюється на стаціонарне, амбулаторне лікування та реабілітацію.

"Виплата поширюватиметься на лікування, яке необхідне через поранення (каліцтво, травма, контузія) або захворюванні, які набуті чи загострилися під час перебування в полоні. Особи, які здалися в полон добровільно або вчинили злочин проти України не матимуть права на виплати", - уточнила Фріз.

На думку Фріз, такі виплати не треба обмежувати трьома місяцями, адже часто реабілітація чи лікування триває довше. Вона додала, що має намір вносити цю правку при підготовці законопроєкту до другого читання.

Як повідомляє сайт парламенту, законопроєкт №13627 про внесення змін до деяких законів щодо виплат військовослужбовцям, звільненим з полону, які мають захворювання, що потребують тривалого стаціонарного лікування зареєстровано у Верховній Раді 14 серпня.

Теги: #законопроєкт #військовополонені #лікування #виплати

