13:29 27.09.2025

ОБСЄ оприлюднила звіт про воєнні злочини РФ проти українських військовополонених

Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) оприлюднила звіт незалежної місії експертів щодо поводження РФ з українськими військовополоненими, в якому зафіксовано, що умови утримання військовополонених не відповідають міжнародним стандартам, а РФ несе відповідальність за масштабні та систематичні його порушення.

Як зазначається у телеграм-каналі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими у суботу, розслідування проводили фахівці з міжнародного права з Франції, Чехії та Швеції. Їхній мандат полягав у вивченні можливих порушень міжнародного гуманітарного права, прав людини, а також воєнних злочинів і злочинів проти людяності.

Місія констатувала, що країна-агресорка систематично відмовляє українським воїнам у статусі військовополонених, натомість називаючи їх “особами, затриманими за протидію спеціальній військовій операції”. Це створює умови для незаконного кримінального переслідування українських військовослужбовців лише за участь у бойових діях. Така практика грубо суперечить нормам міжнародного гуманітарного права, зокрема положенням Женевських конвенцій.

Коордштаб зазначає, що у звіті ОБСЄ зафіксовані численні факти свавільних страт і вбивств українських воїнів після полону, а також жорстокого поводження та катувань. За даними експертів, катування є поширеною і систематичною практикою, яка здійснюється або толерується російськими державними структурами.

Експерти ОБСЄ наголошують, що умови утримання військовополонених не відповідають міжнародним стандартам: переповнені приміщення, відсутність належної медичної допомоги, харчування та гігієни. Українських військовополонених позбавляють можливості зв’язку з родинами, а доступ Міжнародного комітету Червоного Хреста суворо обмежується. Такі дії можуть кваліфікуватися як воєнні злочини та злочини проти людяності.

Місія дійшла висновку, що російська федерація несе відповідальність за масштабні та систематичні порушення міжнародного права у поводженні з українськими військовополоненими. У звіті наголошується на необхідності невідкладного міжнародного розслідування та притягнення винних до відповідальності, включно з розглядом справ у Міжнародному кримінальному суді.

“Координаційний штаб закликає міжнародну спільноту забезпечити захист прав військових та цивільних українців, що перебувають у російській неволі та продовжувати тиск на державу-агресорку з метою припинення цих злочинів та звільнення українських громадян”, йдеться у повідомленні Коордштабу.

Раніше повідомлялося, що Міністерство закордонних справ України заявляло, що вітає звіт ОБСЄ та зазначало, що цей документ може бути використаний як свідчення воєнних злочинів у рамках притягнення до відповідальності держави агресора.

Теги: #обсє #звіт #військовополонені

