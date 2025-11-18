Інтерфакс-Україна
11:38 18.11.2025

Рішення ПА ОБСЄ приєднатися до Коаліції за повернення українських дітей сприятиме відповідальності РФ – МЗС

Міністерство закордонних справ України вітає рішення Парламентської асамблеї ОБСЄ (ПА ОБСЄ) приєднатися до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей і зазначає важливість цього кроку для забезпечення притягнення РФ до відповідальності за скоєні злочини.

"Активна й принципова позиція Асамблеї щодо повернення викрадених і незаконно депортованих українських дітей відіграватиме вагому роль у консолідації глобальних зусиль, спрямованих на припинення цих злочинних практик і забезпечення невідворотності відповідальності Росії", - йдеться в заяві МЗС, оприлюдненій у вівторок.

В МЗС зазначають, що це стало результатом візиту до України 7-8 жовтня президента ПА ОБСЄ Пере Хуана Понса Самп’єтро та його зустрічей з президентом України Володимиром Зеленським, головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком та міністром закордонних справ Андрієм Сибігою.

Повідомляється, що станом на листопад 2025 року до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, співголовами якої є Україна та Канада, входять понад 40 держав, а також Європейський Союз та Рада Європи. У межах реалізації ініціативи президента України Bring Kids Back UA вже вдалося повернути до України понад 1 700 українських дітей, незаконно вивезених або депортованих РФ.

Як повідомлялося, у понеділок стало відомо, що ПА ОБСЄ приєдналася до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

Раніше про такі плани повідомив президент ПА ОБСЄ Пере Хуан Понс Сампʼєтро під час виступу на засіданні Верховної Ради України 7 жовтня. Він підкреслив, що Україна захищає універсальні цінності та протистоїть агресору, який зневажає міжнародне право, Женевські конвенції й демократичні принципи.

Міжнародна коаліція за повернення українських дітей вже налічує 44 країни. Вісім країн-членів коаліції розпочинають запуск механізму збору даних про всіх дітей, яких Росія викрала та вивезла з України.

Участь ОБСЄ в коаліції може посилити міжнародну координацію, пришвидшити повернення дітей та забезпечити відповідальність за порушення прав дитини у рамках агресії проти України.

Теги: #обсє #мзс

