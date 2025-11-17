ПА ОБСЄ приєдналася до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей

Фото: https://x.com/oscepa/status

Парламентська асамблеї ОБСЄ приєдналася до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак привітав це рішення.

"На осінній сесії ПА ОБСЄ в Стамбулі парламентарі виступають за мир в Україні та на Близькому Сході, а президент ПА ОБСЕ оголосив про рішення Асамблеї приєднатися до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей", - йдеться у повідомленні ОБСЕ у соціальній мережі Х у понеділок у вечері .

Єрмак прокоментував цю подію: "Важливе рішення Парламентської асамблеї ОБСЄ приєднатися до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей після візиту ПА ОБСЄ до України та зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським у жовтні", - написав він у соціальній мережі Х.

За його словами, "це зміцнює нашу міжнародну коаліцію, яка працює над поверненням кожної української дитини, насильно депортованої Росією".

Єрмак також привітав діяльність Спеціального посланця ПА ОБСЄ з питань викрадення та депортації російською стороною українських дітей Каріну Едебрінк (Carina Ödebrink)

"Ми вдячні президенту ПА ОБСЄ Пере Хоан Понс Самп’єтро за його лідерство та солідарність. Разом ми повернемо всіх наших дітей додому", додав Єрмак.

Як повідомлялося, про плани Парламентська асамблея ОБСЄ приєднатися до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей заявив президент ПА ОБСЄ Пере Хуан Понс Сампʼєтро під час виступу на засіданні Верховної Ради України 7 жовтня, коли перебував у Києві.

Він підкреслив, що Україна захищає універсальні цінності та протистоїть агресору, який зневажає міжнародне право, Женевські конвенції й демократичні принципи.

Міжнародна коаліція за повернення українських дітей вже налічує 44 країни. Вісім країн-членів коаліції розпочинають запуск механізму збору даних про всіх дітей, яких Росія викрала та вивезла з України.

Участь ОБСЄ в коаліції може посилити міжнародну координацію, пришвидшити повернення дітей та забезпечити відповідальність за порушення прав дитини у рамках агресії проти України.