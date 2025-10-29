Свириденко відзвітувала Зеленському про результати перших 100 днів роботи уряду

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко відзвітувала президенту України Володимиру Зеленському, чим займався уряд у перші 100 днів роботи під її керівництвом.

"100 днів тому ми визначили пріоритети нашої роботи закріплені в плані дій уряду. Урядова команда працює, щоб підтримати безперебійне життя держави в умовах повномасштабної війни, забезпечити потреби оборони, подбати про наших цивільних людей, підтримати розвиток економіки і запровадити комплексну політику з підтримки прифронтових регіонів", - написала Свириденко у Facebook.

За її словами, протягом ста днів уряд залучив кошти на ключові напрямки: підтримка державного бюджету за механізмами ERA loan та Ukraine Facility, закупівля газу на цей опалювальний сезон та озброєння за механізмом PURL.

Уже подано до Верховної Ради бюджет на 2026 рік, у якому закладене фінансування підвищення зарплат учителям і лікарям, харчування школярів у всіх областях, чекап 40+.

У сфері оборони й оборонної промисловості запроваджено режим Defence City для виробників зброї; гранти на вибухівку, ракети, компоненти ШІ.

Крім того розгортають систему цифрового обліку військових "Імпульс", електронні сервіси в рамках е‑ТЦК.

Для забезпечення ветеранів необхідними послугами запущено платформу Ветеран Pro.

З 1 вересня уряд підвищив зарплати 409 тис. вчителям. Крім того, міністерства розвивають платформу "Мрія", уже 20% шкіл охоплені цією системою.

У сфері охорони здоровʼя вже затверджений перелік з-понад 85 безоплатних препаратів за програмою "Доступні ліки", крім того, уряд збільшив фінансування лікування складних травм для військових і поранених цивільних на 1 млрд грн.

У соціальній сфері вже 187 тис. сімей скористалися послугою "Пакунок школяра". Кабмін запровадив соцпослугу "Сімейна домівка" для дітей‑сиріт. Також заплановане підвищення виплат прийомним батькам.

Відбудували новий водогін для Миколаєва, тож 500 тис. людей отримали стабільне водопостачання.

Відбулося відкриття першої євроколії Ужгород-Братислава-Відень-Будапешт.

За програмою єВідновлення уряд надав додаткові 2,5 млрд грн, тож 15 тис. родин можуть відновити житло. За програмою єОселя вже надано понад 2 600 кредитів на 4,95 млрд грн.

У Інвестиційному Фонді відбудови з США вже є перші внески на $150 млн; 3 млрд грн вже отримали від приватизації.

За словами прем'єрки, запустили конкурс публічно-приватного партнерства в порту "Чорноморськ" та конкурс на угоду про розподіл продукції на ділянці літієвих руд "Добра".

Уряд продовжує фінансувати ефективні програми в рамках політики "Зроблено в Україні". Фінансову підтримку за 100 днів отримало понад 10 тис. підприємців у вигляді грантів і доступих кредитів 5-7-9.

Триває розширення системних політик підтримки для прифронтових регіонів для захисту людей, енергетики, бізнесу.

Розширюється цифровізація сервісів для громадян і бізнесу: є-Акциз, є-Нотаріат, електронний документообіг в судах, є-Дозвіл, є-Шлюб.

Урядова команда отримала задачі від президента України на наступний період.

