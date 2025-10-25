Прем'єрка прозвітувала про 100 днів роботи уряду

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко прозвітувала про 100 днів роботи уряду, повідомляє сайт урядового порталу.

"Ми сфокусовані на ключовому: безпека й оборона, економічна і соціальна стабільність, енергетика і підтримка прифронтових регіонів", - зазначила Свириденко.

За її словами, протягом цього періоду відбулося масштабування виробництва української зброї та координація зусиль з партнерами, щоб українське військо отримувало все необхідне.

Триває осучаснення Сил оборони. Зокрема, сьогодні було ухвалено рішення про запровадження системи обліку військовослужбовців "Імпульс" та електронних ТЦК.

Уряд працює над цифровізацією сервісів для спрощення взаємодії людей з державою - е-Акциз, е-Нотаріат, е-Суд та е-Шлюб. Також запустили єдину платформу всіх послуг Ветеран.Про. Розширюється перелік інших сервісів, доступних в Дії.

Також увага Кабміну була сфокусована, на підтримці прифронтових територій.

"Підвищили зарплати лікарям і доплати вчителям, забезпечили безплатне харчування для 1-11 класів вже в цьому році та 100% бронювання для працівників підприємців у громадах, де бойові дії близько. Сьогодні запустили механізм компенсацій військових ризиків на прифронтових територіях, який запрацює з листопада", - зазначила Свириденко.

Уже подано до парламенту проєкт державного бюджету на 2026. Передбачені нові програми - чекап для людей віком 40+, підвищення оплати праці вчителів. Також триває дія програм, які допомагають наповнювати економіку, в рамках політики "Зроблено в Україні".

Крім того, уряд спрямовує зусилля на збереження енергетичної безпеки та посилення захисту критичної інфраструктури. "Готуємо резерви, взаємодіємо з ОВА, місцевою владою, іноземними партнерами", - запевнила премёэрка.

У міжнародній сфері в уряді запустили Фонд відбудови спільно зі США, де вже є перші внески у 150 млн дол. Завершили в рекордні терміни скринінг законодавства і готуємося до старту переговорів про вступ до Євросоюзу. Відкрили нову євроколію - прямі потяги тепер ходять з Ужгорода до Братислави, Відня і Будапешта.

Окрім того, було залучено 12,5 млрд дол. від партнерів для підтримки держбюджету, з них 9,4 млрд дол. за механізмом ERA loan i 3,05 млрд дол. - через Ukraine Facility.

"Усе це – згідно з Програмою дій, пріоритети якої перетворюємо на конкретні рішення", - наголосила Свириденко.

Джерело: https://www.kmu.gov.ua/news/sohodni-100-dniv-roboty-uriadu-iulii-svyrydenko