ПА ОБСЄ призначила Каріну Едебрінк спецпредставницею з питань викрадення та депортації українських дітей

Фото: сайт Президента України

Президент Парламентської асамблеї Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) Пере Хуан Понс Самп’єтро призначив шведську депутатку Каріну Едебрінк спеціальною представницею з питань викрадення та депортації українських дітей, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Президент Парламентської асамблеї ОБСЄ Пере Хуан Понс Самп’єтро призначив шведську депутатку Каріну Едебрінк спеціальною представницею з питань викрадення та депортації українських дітей. Таку ініціативу Президент України Володимир Зеленський озвучив минулого тижня під час зустрічі з президентом Парламентської асамблеї. Голос ОБСЄ та парламентарів важливий. Роль міжнародних партнерів – ключова", - написав він у Телеграмі у понеділок ввечері.

Як зазначив Єрмак, Каріна Едебрінк – депутатка парламенту Швеції, членкиня делегації країни в ОБСЄ, авторка звіту Парламентської асамблеї ОБСЄ про викрадення українських дітей Росією - одного з найгостріших документів у цій темі. "Неодноразово закликала держави-члени ОБСЄ приєднуватися до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей і підтримувати ініціативу президента України Bring Kids Back UA", - додав він.

"Очікуємо тісної співпраці. Продовжуємо роботу, щоб повернути кожну українську дитину додому", - підсумував Єрмак.