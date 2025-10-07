Інтерфакс-Україна
19:01 07.10.2025

Зеленський запропонував президенту ПА ОБСЄ призначити спецпосланника щодо повернення українських дітей

Президент України Володимир Зеленський у Києві зустрівся президентом Парламентської асамблеї ОБСЄ Пере Хуаном Понсом Самп’єтро, якому запропонував призначити спеціального посланника щодо повернення українських дітей.

"Під час зустрічі з президентом Парламентської асамблеї ОБСЄ Пере Хуаном Понсом Самп’єтро запропонував призначити спеціального посланника при президентові ПА ОБСЄ, який сфокусується на поверненні українських дітей. Ми маємо повернути їх до родин, до близьких. І голос ОБСЄ та парламентарів дуже важливий", - написав Зеленський у телеграм-каналі у вівторок.

Окрім того, президент обговорив із Понсом Самп’єтро спільні зусилля для повернення військовополонених і цивільних, яких незаконно утримує РФ.

"Дякую президенту за розуміння важливості продовження тиску на Росію. Дякую за візит. Цінуємо підтримку України з боку асамблеї та готовність приєднатися до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей", - зазначив Зеленський.

