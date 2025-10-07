Самп'єрто: порушення повітряного простору Європи - нагадування, що війна РФ не обмежується Україною

Порушення повітряного простору низки європейських країн свідчить про те, що війна, розв'язана Росією, вже не обмежується лише Україною, заявив президент Парламентської Асамблеї ОБСЄ Пере Хуан Понса Самп'єрто.

"Агресія Росії загрожує не лише вашій країні. Вона загрожує стабільності нашого міжнародного порядку. Це підриває принципи, які забезпечують безпеку нашого регіону та свободу наших людей. А порушення повітряного простору Польщі, Румунії, Естонії, Данії, Литві нагадують нам усім, що це не лише війна України", - сказав Самп'єрто на пленарному засіданні Верховної Ради у вівторок.

За словами президента ПА ОБСЄ, Путін повинен зупинити війну.

"Він повинен поважати суверенітет і територіальну цілісність України. І будь-який мир… має бути узгоджений з Україною, а не нав'язаний їй", - зазначив Самп'єрто.

Він також висловив стурбованість навмисними та систематичними ударами Росії по енергетичній інфраструктурі України.

"Росія повинна усвідомити всю серйозність своєї поведінки", - підкреслив Самп'єрто.