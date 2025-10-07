Самп'єрто запропонує ПА ОБСЄ приєднатися до коаліції щодо повернення українських дітей, яких депортувала РФ

Президент Парламентської Асамблеї ОБСЄ Пере Хуан Понса Самп'єрто запропонує Асамблеї приєднатися до міжнародної коаліції щодо повернення українських дітей, яких депортувала Росія.

"Я хотів би оголосити сьогодні, що запропоную нашій Асамблеї офіційно приєднатися до міжнародної коаліції, яка працює над поверненням українських дітей", - сказав Самп'єрто на пленарному засіданні Верховної Ради у вівторок у Києві.

За словами Самп'єрто, Росія за цей злочин мусить бути притягнута до відповідальності.