Сибіга у Нью-Йорку провів зустріч з генсекретарем ОБСЄ, говорили про умови досягнення миру

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга та генеральний секретар ОБСЄ Ферідун Сінірліоглу на зустрічі у Нью-Йорку обговорили подальшу співпрацю та дипломатичні кроки щодо припинення російської агресії проти України.

"У штаб-квартирі ООН я зустрівся з Генеральним секретарем ОБСЄ Ферідуном Сінірліоглу для обговорення кроків щодо розвитку нашої співпраці та поточної дипломатичної діяльності, спрямованої на припинення війни Росії", - написав він у телеграм-каналі МЗС у четвер.

Сибіга під час зустрічі поінформував генсекретаря ОБСЄ про ситуацію на полі бою. "Наголосив, що Росія є головною перепоною на шляху до миру, оскільки вона продовжує ескалацію терору проти України, здійснюючи безперервні атаки на наші міста, цілеспрямовано обстрілюючи цивільну інфраструктуру та тримаючи невинних цивільних у заручниках", - зазначив Сибіга у дописі. "Я також звернув увагу на примусову депортацію українських дітей Росією та нагальну потребу мобілізувати всі можливі зусилля для їхнього повернення додому", - додав міністр.

"Всеосяжний, справедливий і тривалий мир для України відповідно до Статуту ООН та Гельсінського заключного акту є наріжним каменем майбутньої архітектури безпеки в регіоні ОБСЄ", - зазначив глава МЗС України.