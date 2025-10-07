Самп'єрто: звільнення українських співробітників спеціальної моніторингової місії ОБСЄ залишається пріоритетом

Питання звільнення з російського полону трьох громадян України — співробітників спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, залишається пріоритетним, заявив президент Парламентської Асамблеї Організації з безпеки і співробітництва в Європі Пере Хуан Понса Самп'єрто.

"У мене немає новин… Але, звичайно, я хотів би ще раз нагадати, що повернення цих трьох працівників є нашим першочерговим завданням", - сказав він на брифінгу у вівторок у Києві.

Самп'єрто підкреслив, що нагадує про необхідність звільнення цих співробітників на кожній події та кожній зустрічі.

"У своєму зверненні до Постійної ради ОБСЄ три тижні тому я вже висловлював необхідність повернення цих трьох працівників. І як ви, мабуть, знаєте, у Постійній раді присутня Російська Федерація, і вони мусили вислухати, що ці троє працівників мають повернутися," - зазначив Самп'єрто.

Як повідомлялося, Росія понад три роки утримує в заручниках трьох українських цивільних, які працювали у спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ у східних регіонах України.