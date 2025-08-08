Інтерфакс-Україна
10:35 08.08.2025

ЦПД спростував повідомлення МЗС РФ про начебто "відмову" України забирати своїх військовополонених

Заява Міністерства закордонних справ РФ про начебто "відмову" України забирати своїх військовополонених не мають нічого спільного з реальністю, повідомили у Центрі протидії дезінформації РНБО України.

"росія продовжує інформаційну кампанію з дискредитації процесу обміну полоненими. Цього разу мзс рф поширює неправдиві заяви, нібито "1000 українських військовополонених свідомо не забирають з росії", а затримки обміну буцімто пов’язані з "аморальністю Києва". Також у цьому інформаційному вкиді пропагандисти поширюють фейкові наративи про те, що українські військові з початку служби нібито "мріють швидше потрапити в полон", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що заяви МЗС РФ є частиною інформаційної операції, яку проводить росія для дискредитації процесу обмінів та посилення недовіри до української влади.

"Україна неодноразово наголошувала на готовності здійснювати обмін за принципом "всіх на всіх". Будь-які затримки у проведенні обмінів спричинені саме позицією росії, яка використовує тему військовополонених як інструмент політичного та інформаційного тиску. Мета росії – шляхом інформаційної операції зірвати обмін "всіх на всіх", - наголосили в ЦПД.

Відзначається, що що подібні фейки вже поширювалися раніше, зокрема у вигляді фальшивих "звернень" від імені українських військовополонених.

