Зеленськй підписав закон, згідно якому військовополонені мають отримувати такі ж фінансові гарантії, як і всі захисники

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, згідно якому воїни, які були захоплені в полон, отримуватимуть ті самі фінансові гарантії, що й всі захисники України.

"Також я підписав закон, про який ми говорили з рідними українців у російському полоні, із самими нашими воїнами, які були звільнені та повернуті додому. Закон відновлює справедливість, закон вирішує фінансове питання – щоб воїни, які були захоплені в полон, отримували такі ж фінансові гарантії, що й усі захисники України", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у понеділок.

Проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" щодо окремих питань виплати одноразової грошової допомоги опубліковано на сайті Верховної Ради.

Як повідомляється у картці законопроєкта №4546, 28 липня документ було повернути з підписом глави держави.

У пояснювальній записці зазначається, що законопроєктом пропонується внести зміни до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", які дозволять законодавчо врегулювати розмір виплати одноразової грошової допомоги військовослужбовцям, які загинули (померли) в полоні; збільшити термін на призначення і виплату одноразової грошової допомоги військовослужбовцям, які отримали поранення, захворювання під час виконання ними обов’язків військової служби, що призвело до часткової втрати працездатності без встановлення їм інвалідності, а також особам, звільненим з військової служби, які частково втратили працездатність внаслідок зазначених причин. Закон має уточнити норму щодо визначення прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб, в залежності від року, в якому особі встановили групу інвалідності.