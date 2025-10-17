РФ отримала з Італії обладнання на $2,3 млн напряму та через посередників попри санкції ЄС — ЗМІ

Італійське обладнання загальною вартістю понад $2,3 млн було поставлене до РФ у 2024–2025 роках, а його виробники, компанії FPT Industrie, Helvi та Harditalia, були представлені на промисловій виставці "Металообробка-2025" у Москві, повідомляє італійський медіахолдинг Linkiesta з посиланням на дослідження громадської організації "Рада економічної безпеки України" (РЕБ, ESCU).

Серед 49 поставок були у тому числі й товари, що підпадають під санкції ЄС через потенційне використання у військовій промисловості, пише видання.

Проаналізувавши митні дані, організація виявила продаж до РФ підсанкційного верстата з числовим програмним керуванням (ЧПК) FPT Industrie S.p.A. Італійське обладнання вартістю $1,83 млн експортувала казахстанська LLP Genius Loci, що також брала участь у "Металообробці-2025". Аналогічний верстат FPT Industrie S.p.A. також був і в офіційному каталозі "Металообробки-2025".

Інша італійська компанія Harditalia S.R.L. напряму продавала своє обладнання до РФ. Серед 19 поставок у 2024–25 роках вартістю $273 тис 129 були шліфувальні верстати, гідравлічні преси, машини для формування дроту та зубчастих коліс - усі товари включені до Додатку I Європейського регламенту 833/2014, який забороняє експорт товарів потенційного військового використання до РФ.

29 поставок товарів італійської Helvi на $288 тис 870 РФ отримала транзитом через Туреччину, зокрема дугові зварювальні машини, електроерозійні машини та статичні конвертери, що включені до списку товарів подвійного використання. Офіційна дочірня компанія під назвою Helvi LLC працює у РФ, просуваючи та розповсюджуючи італійську продукцію через вебсайт helvi-weld.ru, використовуючи той самий бренд, матеріали та графіку, що й материнська Helvi.

"Більшість цієї продукції вже підпадає під санкції ЄС. Тому ключове питання полягає в їх дотриманні та відповідальності за порушення. Її мають нести як італійські компанії, так і уряд країни, адже забезпечення виконання санкцій ЄС є відповідальністю держав-членів", — пояснив експерт з політичних питань та адвокації РЕБ Роман Стеблівський.

Інше італійське видання Corriere della Sera також з посиланням на "Раду економічної безпеки України" повідомило, що Італія була одним з основних постачальників епоксидної смоли, необхідної для виробництва ракет "Іскандер-М". Зокрема, РФ отримала щонайменше 232 тонни рідких епоксидних смол з Італії у 2024 році, що забезпечило 21% імпорту, і зробило країну другим постачальником після КНР, яка поставила 42%. Поставки смол здійснювала компанія Sir Industriale S.p.A з міста Маріо-ін-Бріанца (Ломбардія).

Компанія у відповідь на запит Corriere della Sera зазначила, що через високу молекулярну масу її продукція призначена лише для цивільного використання: покриття консервів з тунцем, пресервів або сталевих виробів тощо.

Утім, митні дані, проаналізовані "Радою економічної безпеки України" та Corriere della Sera, зафіксували 18 поставок низькомолекулярних рідких епоксидних смол Sir Industriale S.p.A, що мають HS-код 3907300009 та можуть застосовуватись і у військовому виробництві. Їх імпортерами стали російські компанії "Уралпроект", "ЯЗПК" та "Прайм топ", пов’язані з АО "Научно-производственная корпорация "КБ машиностроения" (КБМ), що виготовляє ракети для систем "Іскандер-М". Також частина транзакцій здійснювалась через польську компанію Kamex Magazyn, що може свідчити про намір приховати кінцевого отримувача.