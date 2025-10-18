У Києві підготовлено понад 300 одиниць обладнання для резервного енергопостачання - КМДА

У Києві суттєво збільшено кількість обладнання для резервного енергопостачання критичної інфраструктури та житлових будинків — підготовлено понад 300 джерел електроенергії різної потужності сумарно понад 50 МВт.

"Близько 100 МВт потужності, з яких близько 40 МВт спрямують на функціонування системи водопостачання, забезпечать газопоршневі установки, встановлення яких триває на міських обʼєктах", — наводить слова заступника голови Київської міської державної адміністрації Петра Пантелеєва пресслужба КМДА на офіційному вебсайті.

Він також повідомив, що в місті функціонують 51 мобільна пересувна котельня, які підʼєднуватимуться до лікарень та інших закладів для забезпечення тимчасового тепла. Окрім того, понад 150 бюветів мають власне резервне живлення сумарною потужністю майже 1 МВт.

За словами заступника голови КМДА, у житловому секторі за останні три роки тисяча будинків обладнані резервними джерелами живлення — генераторами, батареями та інверторами. Також у будинках встановлено 70 сонячних електростанцій.

Пантелеєв навів приклад одного з житлових будинків у Святошинському районі, який із початку року за рахунок роботи сонячної електростанції виробив понад 25 МВт-год електроенергії та в умовах відключень електроенергії продовжує нормально функціонувати. За його словами, це забезпечує економію для будинкового господарства та слугує резервним джерелом живлення.

"Варто зазначити, СЕС працюють і не в сонячну погоду. Можливо, не настільки ефективно, але необхідну кількість електроенергії виробляють", - зазначив він.

Джерело: https://kyivcity.gov.ua/news/u_kiyevi_dlya_rezervnogo_zhivlennya_vodopostachannya_vodovidvedennya_y_teplozabezpechennya_pidgotovleno_300_rezervnikh_dzherel_zhivlennya/?utm_source=eSputnik-promo&utm_medium=email&utm_campaign=U_Kievi_dla_vodopostacanna,_vodovidvedenna_j_teplozabezpecenna_pidgotovleno_300_rezervnih_dzerel_zivlenna_sumarnou_potuznistu_ponad_50_MVt_-_Petro_Panteleev&utm_content=1801994765