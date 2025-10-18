Інтерфакс-Україна
Події
22:33 18.10.2025

У Києві підготовлено понад 300 одиниць обладнання для резервного енергопостачання - КМДА

1 хв читати

У Києві суттєво збільшено кількість обладнання для резервного енергопостачання критичної інфраструктури та житлових будинків — підготовлено понад 300 джерел електроенергії різної потужності сумарно понад 50 МВт.

"Близько 100 МВт потужності, з яких близько 40 МВт спрямують на функціонування системи водопостачання, забезпечать газопоршневі установки, встановлення яких триває на міських обʼєктах", — наводить слова заступника голови Київської міської державної адміністрації Петра Пантелеєва пресслужба КМДА на офіційному вебсайті.

Він також повідомив, що в місті функціонують 51 мобільна пересувна котельня, які підʼєднуватимуться до лікарень та інших закладів для забезпечення тимчасового тепла. Окрім того, понад 150 бюветів мають власне резервне живлення сумарною потужністю майже 1 МВт.

За словами заступника голови КМДА, у житловому секторі за останні три роки тисяча будинків обладнані резервними джерелами живлення — генераторами, батареями та інверторами. Також у будинках встановлено 70 сонячних електростанцій.

Пантелеєв навів приклад одного з житлових будинків у Святошинському районі, який із початку року за рахунок роботи сонячної електростанції виробив понад 25 МВт-год електроенергії та в умовах відключень електроенергії продовжує нормально функціонувати. За його словами, це забезпечує економію для будинкового господарства та слугує резервним джерелом живлення.

"Варто зазначити, СЕС працюють і не в сонячну погоду. Можливо, не настільки ефективно, але необхідну кількість електроенергії виробляють", - зазначив він.

Джерело: https://kyivcity.gov.ua/news/u_kiyevi_dlya_rezervnogo_zhivlennya_vodopostachannya_vodovidvedennya_y_teplozabezpechennya_pidgotovleno_300_rezervnikh_dzherel_zhivlennya/?utm_source=eSputnik-promo&utm_medium=email&utm_campaign=U_Kievi_dla_vodopostacanna,_vodovidvedenna_j_teplozabezpecenna_pidgotovleno_300_rezervnih_dzerel_zivlenna_sumarnou_potuznistu_ponad_50_MVt_-_Petro_Panteleev&utm_content=1801994765

Теги: #обладнання #кмда #енергопостачання

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:44 17.10.2025
РФ отримала з Італії обладнання на $2,3 млн напряму та через посередників попри санкції ЄС — ЗМІ

РФ отримала з Італії обладнання на $2,3 млн напряму та через посередників попри санкції ЄС — ЗМІ

17:20 17.10.2025
Словаччина поставить Україні новий пакет енергетичного обладнання на 500 тис євро та виділить 300 тис євро на укриття в школах - Сибіга

Словаччина поставить Україні новий пакет енергетичного обладнання на 500 тис євро та виділить 300 тис євро на укриття в школах - Сибіга

19:12 15.10.2025
Головна лікарка КМКЛ №4 очолила департамент охорони здоров’я КМДА

Головна лікарка КМКЛ №4 очолила департамент охорони здоров’я КМДА

20:37 14.10.2025
У деяких районах Києва зникло світло через проблеми на одному з енергооб’єктів, викликані перенавантаженням мережі – влада

У деяких районах Києва зникло світло через проблеми на одному з енергооб’єктів, викликані перенавантаженням мережі – влада

15:55 14.10.2025
Пантелєєва призначено виконуючим обов'язки першого заступника голови КМДА - розпорядження

Пантелєєва призначено виконуючим обов'язки першого заступника голови КМДА - розпорядження

11:50 14.10.2025
Директора Департаменту муніципальної безпеки КМДА відсторонено від посади до 8 грудня - прокуратура

Директора Департаменту муніципальної безпеки КМДА відсторонено від посади до 8 грудня - прокуратура

20:35 10.10.2025
Кількість будинків без світла в Києві сягала 5,8 тис, наразі 540 тис споживачів вже заживлено

Кількість будинків без світла в Києві сягала 5,8 тис, наразі 540 тис споживачів вже заживлено

16:21 10.10.2025
Київські ТЕЦ згідно з вимогами Генштабу ЗСУ мають необхідний захист першого етапу – КМДА

Київські ТЕЦ згідно з вимогами Генштабу ЗСУ мають необхідний захист першого етапу – КМДА

13:55 10.10.2025
В Києві через ворожу атаку досі лишаються без енергопостачання майже 3 тис. об’єктів інфраструктури

В Києві через ворожу атаку досі лишаються без енергопостачання майже 3 тис. об’єктів інфраструктури

12:41 10.10.2025
ДП "МЗУ" придбало обладнання для створення центрів ядерної медицини за 445 млн грн

ДП "МЗУ" придбало обладнання для створення центрів ядерної медицини за 445 млн грн

ВАЖЛИВЕ

Міненерго повідомляє про аварійні відключення в окремих регіонах

Сили оборони знищили 136 із 164 ворожих цілей під час нічної атаки - Повітряні сили

Окупанти за добу втратили 1150 осіб та 133 од. спецтехніки

Трамп вважає, що і Зеленський і Путін "чудово справляються" з переговорами

Трамп: Я думаю, що Путін хоче укласти угоду

ОСТАННЄ

Трамп повідомив про знищення підводного човна з наркотиками, який прямував до США

Окупанти вдарили по Лозовій КАБом нової модифікації - прокуратура

У США пройшли масові протести проти президентства Дональда Трампа - ЗМІ

Австрія погодилася підтримати 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії

Перемовини щодо постачання Україні озброєння з боку США перейшли у непублічну площину — Мережко

Стармер пропонує США та Україні спільно працювати над мирним планом за зразком Гази

У Лозовій Харківської області вже шість постраждалих

Окупанти атакували Дніпропетровщину: постраждали троє цивільних, пошкоджено будинки та інфраструктуру

Зеленський після візиту до США: Про Tomahawk не сказали "ні", але й не сказали "так"

Російські війська обстріляли житловий сектор на Харківщині, постраждали дві жінки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА