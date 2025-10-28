Україна за останні три місяці залучила EUR113 млн допомоги для енергетики, ще EUR33,1 задекларовані – заступник глави Міненерго

Обсяг міжнародного фінансування обладнання для потреб енергетики за 100 днів роботи уряду склав EUR113 млн, ще EUR33,1 млн задекларовано до надання, повідомив заступник міністра енергетики Микола Колісник.

"Для того, щоб аварійні бригади були забезпечені всім необхідним обладнанням, важливо мати постійну інтенсивну комунікацію з міжнародними партнерами. Тут хочу зазначити, що за останні 100 днів роботи уряду агреговано додатково EUR113 млн. Окрім цього, маємо підтверджені задекларовані заяви країн-партнерів ще на EUR33,1 млн", – сказав Колісник під час брифінгу в "Укрінформі" у вівторок.

За його словами, робота з міжнародними партнерами продовжується, і з’являються нові програми підтримки, які будуть важливими в ОЗП.

Колісник також вказав, що важливим напрямком співпраці є отримання гуманітарної допомоги, коли країни виділяють безпосередньо обладнання.

"Фактично за цей час ми отримали 86 вантажів допомоги, це приблизно 1126 тонн з 14 країн", – пояснив заступник глави Міненерго.

Як повідомлялося, у суботу, 25 жовтня, міністр енергетики Німеччини Катеріна Райхе анонсувала додатковий внесок у Фонд підтримки енергетики обсягом EUR60 млн, чим країна збільшить загальні інвестиції в нього до EUR450 млн.

Всього з початку створення Фонду навесні 2022 року він акумулював понад EUR1,2 млрд.

Глава Міненерго України Світлана Гринчук зазначала, що на кінець жовтня дефіцит Фонду складає приблизно EUR500 млн.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=RP9oyumDgb0