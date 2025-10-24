Росія таємно закуповувала західне обладнання для підводної системи спостереження в Арктиці – ЗМІ

Росія створила підводну систему спостереження "Гармонія" (Harmony) в Арктиці, використовуючи високотехнологічне обладнання зі США та Європи, яке закуповувалося таємно через мережу підставних компаній, повідомляє The Washington Post.

"За даними фінансових документів, судових матеріалів та західних сил безпеки, Росія отримала чутливі сонарні системи, підводний дрон, здатний працювати на глибині до 3 000 метрів, складні підводні антени та флот кораблів, які видавалися за комерційні або дослідницькі судна. Вони використовувалися для встановлення обладнання для військових цілей", - зазначено в повідомленні.

Система покладається на скупчення сенсорів на морському дні для виявлення американських підводних човнів у російських "бастіонах" Баренцевого моря та інших холодних водах, де дислоковані підводні човни з міжконтинентальними балістичними ракетами.

Ключовою фігурою в мережі закупівель виступала кіпрська компанія Mostrello Commercial Ltd., яка діяла як підставна структура російського військово-промислового комплексу, здійснюючи закупівлі на десятки мільйонів доларів. Роль Mostrello була розкрита під час судового процесу у Німеччині.

"Harmony дозволяє Росії виводити свої ядерні підводні човни в море і повертати їх у порт без виявлення, переслідування чи перехоплення", – зазначив Браян Кларк, колишній офіцер ВМС США.

Джерело: https://www.washingtonpost.com/world/2025/10/23/russia-nuclear-subs-western-technology-surevillance/