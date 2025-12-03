Німеччина купує зброю на $200 млн для України через механізм PURL – ЗМІ

Міністр закордонних справ ФРН Йоганн Вадефуль оголосив про участь Німеччини у наданні Україні чергової партії озброєння від США на суму $200 млн через механізм НАТО "Перелік пріоритетних потреб України" (PURL), повідомляє у середу NTV.

"Німеччина надасть Україні ще 200 мільйонів доларів у двох пакетах", - заявив міністр перед відльотом на зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі.

Зазначається, що після створення механізму PURL у жовтні Німеччина вже профінансувала пакет зброї на суму $500 млн.

Також Вадефуль оголосив, що на додаток до $200 млн Німеччина внесе EUR25 млн до фонду НАТО для закупки зимового обмундирування, щоб "українські солдати, які зараз перебувають на фронті в умовах снігу та льоду, були забезпечені необхідним зимовим спорядженням та медичною допомогою".