«Помити посуд», «обійняти тата» і 10 000 кроків: як діти разом з Sense Bank «заробили» понад 1,5 млн грн

Українські діти, які користуються сервісом «Завдання від батьків» у мобільному застосунку Sense SuperApp, за час його роботи заробили у своїх батьків понад 1,5 мільйона гривень. Сервіс дає можливість отримувати винагороду за виконання завдань від батьків у зручному цифровому форматі. Функція, створена як інструмент мотивації, несподівано перетворилася на повноцінний простір для формування перших фінансових навичок і дитячої самостійності.

Про це свідчать результати аналізу користування сервісом у межах дитячої картки TRY, який провели фахівці Sense Bank. Дані показали цікаві результати: у 56% випадків саме діти ініціюють завдання для батьків, пропонуючи власні ідеї допомоги або досягнень. Батьки створюють завдання дещо рідше — у 44% випадків. Таким чином, сервіс фактично працює як дитячий приклад «підприємництва», де головними драйверами виступають самі діти.

Для них «Завдання від батьків» — це не просто спосіб отримати кишенькові гроші, а гейміфікований формат «дитячого підприємництва». У ньому діти вчаться оцінювати власні зусилля, домовлятися та пропонувати корисні дії для батьків і всієї родини. Показово, що середня сума винагороди, яку дитина очікує за виконане завдання, становить близько 150 грн, тоді як батьки зазвичай пропонують дещо скромніші суми за виконання своїх завдань — в середньому 95 грн. Цей сервіс формує у дітей розуміння цінності власної праці — від побутових справ до навчальних досягнень.

Найчастіше завдання стосуються трьох основних сфер «життєвого циклу родини»: побуту, навчання та формування здорових звичок. Абсолютним лідером є завдання з миття посуду — ця активність згадується понад 1000 разів. Також серед популярних завдань — прибирання кімнати, винесення сміття, завантаження посудомийки, вивчення англійських слів, читання книжок, виконання домашніх завдань протягом тижня та фізична активність, зокрема щоденні 10 000 кроків або ранкова зарядка. Окреме місце займають кулінарні завдання: діти охоче готують сніданки або навіть вечері для всієї родини.

Водночас серед тисяч завдань трапляються й особливо креативні — ті, що демонструють теплі сімейні стосунки та дитячу безпосередність. Серед них, зокрема, «не сваритись 7 днів», «обійняти татка», «не донатити в Roblox до кінця 2025 року», «не сперечатися з бабусею і слухатися» або навіть «нічого не робити». Такі приклади показують, що сервіс став інструментом не лише фінансової мотивації, а й живої комунікації між батьками та дітьми.

Сьогодні сервісом «Завдання від батьків» користується понад половина клієнтів, які відкрили дитячу картку в Sense Bank. Основна аудиторія — діти віком від 6 до 13 років, тобто саме в той період, коли закладаються перші фінансові звички та формується відчуття відповідальності.

«Для нас сервіс «Завдання від батьків» — це значно більше, ніж просто додаткова функція в дитячій картці TRY. Ми бачимо, як через прості щоденні дії, діти вчаться відповідальності, розумінню цінності грошей і взаємодії з батьками. Цей сервіс допомагає родинам домовлятися й формувати здорові фінансові звички з раннього віку — у зрозумілому для дітей форматі гри, Ми запрошуємо дітей і батьків долучатись до побудови екосистеми родини в Sense Bank і спробувати цей чудовий новий сервіс», — зазначає Олександр Поддєрьогін, начальник управління транзакційних продуктів Sense Bank.

Тож, сервіс «Завдання від батьків» став для українських дітей не лише власним «ринком праці» з оборотом понад 1,5 мільйона гривень, а й прикладом того, як фінтех-рішення може поєднувати фінансову грамотність, сімейну взаємодію та повсякденні звички.