08:18 02.02.2026

Schneider Electric запускає Schneider StarCharge Fast 720 - високопотужну зарядку для електромобілів

Schneider Electric, світовий лідер у сфері енергетичних технологій, представила Schneider StarCharge Fast 720 – зарядне рішення наступного покоління для електромобілів (EV), призначене для комерційних та промислових майданчиків, а також для операторів автопарків. Система забезпечує потужність до 720 кВт та дозволяє одночасно заряджати до 12 транспортних засобів, відповідаючи зростаючому попиту на електромобілі у Європі.

З ефективністю 97% Schneider StarCharge Fast 720 встановлює новий стандарт продуктивності та сталого розвитку для інфраструктури зарядки EV. Динамічне управління навантаженням забезпечує оптимальну зарядку різних типів транспортних засобів – від електровантажівок і автобусів до легкових автомобілів – допомагаючи водіям швидко повернутися на дорогу.

Децентралізована архітектура рішення забезпечує неперевершену гнучкість: оператори можуть розмістити до шести роздаткових модулів у радіусі 80 метрів від силового шафового обладнання, створюючи масштабовані конфігурації для будь-яких майданчиків. Така конструкція мінімізує підключення до мережі, спрощує монтаж і знижує рівень шуму, забезпечуючи кращий досвід користувачів.

Schneider StarCharge Fast 720 також включає повну підтримку протягом усього життєвого циклу, від встановлення до індивідуальних планів обслуговування, з цілодобовою підтримкою та дистанційним моніторингом через EcoStruxure Energy Asset Portal від Schneider Electric. Це гарантує максимальну доступність та економічну ефективність для операторів.

У контексті прискорення Європою переходу до заборони на бензинові та дизельні двигуни з 2035 року – при тому, що електромобілі вже складають 16% нових реєстрацій автомобілів – StarCharge Fast 720 пропонує надійне та високопродуктивне рішення для операторів зарядних станцій та бізнесу, що прагне до інфраструктури майбутнього.

About Schneider Electric

Schneider Electric – світовий лідер у сфері енергетичних технологій, який підвищує ефективність і сприяє сталому розвитку, електрифікуючи, автоматизуючи та цифровізуючи промисловість, бізнес і житлові приміщення. Технології компанії дозволяють будівлям, дата-центрам, фабрикам, інфраструктурі та енергомережам функціонувати як відкриті, взаємопов’язані екосистеми, підвищуючи продуктивність, стійкість і екологічність. Портфель рішень включає інтелектуальні пристрої, архітектури, керовані програмним забезпеченням, системи на базі штучного інтелекту, цифрові сервіси та експертні консультації.

Маючи 160 000 працівників та 1 мільйон партнерів у понад 100 країнах, Schneider Electric постійно входить до числа найбільш сталих компаній світу.

www.se.com  

Відкрийте для себе нові перспективи енергетичних технологій на Schneider Electric Insights.

