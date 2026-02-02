Schneider Electric запускає Schneider StarCharge Fast 720 - високопотужну зарядку для електромобілів

Schneider Electric, світовий лідер у сфері енергетичних технологій, представила Schneider StarCharge Fast 720 – зарядне рішення наступного покоління для електромобілів (EV), призначене для комерційних та промислових майданчиків, а також для операторів автопарків. Система забезпечує потужність до 720 кВт та дозволяє одночасно заряджати до 12 транспортних засобів, відповідаючи зростаючому попиту на електромобілі у Європі.

З ефективністю 97% Schneider StarCharge Fast 720 встановлює новий стандарт продуктивності та сталого розвитку для інфраструктури зарядки EV. Динамічне управління навантаженням забезпечує оптимальну зарядку різних типів транспортних засобів – від електровантажівок і автобусів до легкових автомобілів – допомагаючи водіям швидко повернутися на дорогу.

Децентралізована архітектура рішення забезпечує неперевершену гнучкість: оператори можуть розмістити до шести роздаткових модулів у радіусі 80 метрів від силового шафового обладнання, створюючи масштабовані конфігурації для будь-яких майданчиків. Така конструкція мінімізує підключення до мережі, спрощує монтаж і знижує рівень шуму, забезпечуючи кращий досвід користувачів.

Schneider StarCharge Fast 720 також включає повну підтримку протягом усього життєвого циклу, від встановлення до індивідуальних планів обслуговування, з цілодобовою підтримкою та дистанційним моніторингом через EcoStruxure Energy Asset Portal від Schneider Electric. Це гарантує максимальну доступність та економічну ефективність для операторів.

У контексті прискорення Європою переходу до заборони на бензинові та дизельні двигуни з 2035 року – при тому, що електромобілі вже складають 16% нових реєстрацій автомобілів – StarCharge Fast 720 пропонує надійне та високопродуктивне рішення для операторів зарядних станцій та бізнесу, що прагне до інфраструктури майбутнього.

